Şişli Etfal Hastanesi 7 sağlık çalışanını işten attı!

08 Nisan 2020 Çarşamba, 14:26

Farklı taşeron şirketler aracılığıyla yıllardır Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ultrason, MR, Tomografi gibi görüntüleme birimlerinde çalışan tıbbi sekreterler, hekimler ve görüntüleme teknikelerinden oluşan sağlık çalışanları haziranda bitmesi gereken sözleşmeleri beklenmeden "Günde birkaç çekim yapıyoruz sadece, işler düştü" denilerek işten çıkarıldı.

Yine hastanenin MR, tomografi birimlerinde çalışan 40’a yakın taşeron işçi ise ücretsiz izne çıkarıldı.

'İSTİFA YASAK AMA KOVULMAK SERBEST'

Dev Sağlık İş Genel Sekreteri Erdoğan Demir, işten çıkarılanlar arasında sendika üyelerinin de bulunduğunu belirterek, "Hastanede, aralarında üyelerimizin de bulunduğu 3 hekim ve 4 teknikerin işine 'hasta yok' gerekçesiyle son verildi. Ultrason gibi randevuların temmuz ayına kadar iptal edilmesini gerekçe göstererek 'hasta yok, size de para ödemeyeceğiz' denmiş. Taşeron firma aracılığıyla çalışan arkadaşlarımızın bugün itibariyle çıkışları verildi. Sağlık Bakanlığı yayınladığı genelge ile istifaları yasaklamıştı. Yani istifa etmek yasak ama bakanlığın hastanesinden kovulmak serbest " diye konuştu.

KOVİD SERVİSLERİNE KAYDIRILMADILAR

Demir, sendika ile hastane yönetiminin gerçekleştirdiği görüşmede, sağlık çalışanlarının kornavirüsle mücadele servislerine kaydırılmak istediklerini yönetime bildirdiklerini ancak taleplerinin kabul edilmediğini de aktardı.

'50 BİNE YAKIN TAŞERON SAĞLIK ÇALIŞANI VAR'

"Tam bir ticarathane kafası ile çalışılıyor" diyen Demir, Kamu hastanelerindeki görüntüleme merkezlerinin tamamına yakınında taşeron işçiler çalıştırılıyor. Doktorlar da dahil olmak üzere kamu hastanelerinde 50 bine yakın sağlık çalışanı var" dedi. Bakanlık bir yandan sağlıkta taşeronu bitirdik derken gerçekte durum ne yazık ki böyle" dedi.

İSTİFALAR DURDURULDU

Sağlık Bakanlığı, 3 ay boyunca kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personelinin görevlerinden ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "32 bin personeli de en hızlı şekilde önümüzdeki bir hafta içerisinde almak üzere hızla bir organizasyon içindeyiz." demişti