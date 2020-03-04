Sivasspor-Galatasaray maçına o hakem atandı

Sivasspor - Galatasaray maçı Kalkavan'ın.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2020 Çarşamba, 11:53

MHK, haftanın hakemlerini açıkladı.

Haftaya damgasını vuracak D.G. Sivasspor - Galatasaray maçına tartışılan isim Mete Kalkavan atandı.

Süper Lig'in 25'inci haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçını Mete Kalkavan yönetecek. 
Ligin 25'inci haftasında düdük çalacak hakemler şöyle: 


6 MART CUMA 


20:00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: ARDA KARDEŞLER


7 MART CUMARTESİ 


14:00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: CÜNEYT ÇAKIR
17:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor: HALİS ÖZKAHYA
17:00 Göztepe - Medipol Başakşehir: ALİ PALABIYIK
20:00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor: ZORBAY KÜÇÜK


8 MART PAZAR 


13:30 Kasımpaşa  - HES Kablo Kayserispor: HÜSEYİN GÖÇEK
16:00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: ALİ ŞANSALAN
19:00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: METE KALKAVAN


9 MART PAZARTESİ 


20:00 Gençlerbirliği - Fraport-TAV Antalyaspor: HALİL UMUT MELER


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