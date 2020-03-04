Sivasspor-Galatasaray maçına o hakem atandı

04 Mart 2020 Çarşamba, 11:53

MHK, haftanın hakemlerini açıkladı.

Haftaya damgasını vuracak D.G. Sivasspor - Galatasaray maçına tartışılan isim Mete Kalkavan atandı.

Süper Lig'in 25'inci haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçını Mete Kalkavan yönetecek.

Ligin 25'inci haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:



6 MART CUMA



20:00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: ARDA KARDEŞLER



7 MART CUMARTESİ



14:00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: CÜNEYT ÇAKIR

17:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor: HALİS ÖZKAHYA

17:00 Göztepe - Medipol Başakşehir: ALİ PALABIYIK

20:00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor: ZORBAY KÜÇÜK



8 MART PAZAR



13:30 Kasımpaşa - HES Kablo Kayserispor: HÜSEYİN GÖÇEK

16:00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: ALİ ŞANSALAN

19:00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: METE KALKAVAN



9 MART PAZARTESİ



20:00 Gençlerbirliği - Fraport-TAV Antalyaspor: HALİL UMUT MELER

