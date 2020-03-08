Sivas’ta Galatasaray bekleyişi
Stat kapıları erken açılacak.
Süper Lig’in 25. haftasında bugün saat 19.00’da oynanacak DG Sivasspor ile Galatasaray maçı öncesinde stat kapılarının saat 15.30’da açılacağı açıklandı.
Kırmızı-beyazlı kulüp, 27 bin 500 taraftarın gelmesinin beklediği maç için yoğunluk yaşanmaması adına taraftarların mümkün olduğunca stadyuma erken gelmelerini istedi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
“Bugün saat 19.00’da oynanacak Demir Grup Sivasspor - Galatasaray müsabakasında Yeni 4 Eylül Stadyumu kapıları saat 15.30’dan itibaren açılacaktır. Trafik yoğunluğunun yaşanmaması ve taraftarlarımızın stadyuma girişlerinin rahat bir şekilde sağlanması için erkenden giriş yapmalarını rica ediyoruz.”
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