YSK'nin İstanbul kararı sonrası AKP'den bir hamle daha

YSK, AKP’nin İstanbul için yaptığı ‘tüm oylar yeniden sayılsın’ itirazı üzerine toplandı. 14 saatlik toplantının ardından YSK, talebin reddedilmesine karar verdi. Ret üzerine açıklama yapan Yavuz, "Bunca usulsüzlük ortadayken böyle bir karar verilmesi anlaşılır gibi değildir." şeklinde iddiada bulunarak olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak YSK'ye gideceklerini belirtti.



Yavuz'un açıklaması şu şekilde:







YSK, İstanbul'da tüm oyların sayılması talebimizi reddetmiştir. Bunca usulsüzlük ortadayken böyle bir karar verilmesi anlaşılır gibi değildir. Şimdi, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceğiz. — Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) 9 Nisan 2019