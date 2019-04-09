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YSK'nin İstanbul kararı sonrası AKP'den bir hamle daha

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceğiz" dedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 9 Nisan 2019 Salı, 08:07

YSK, AKP’nin İstanbul için yaptığı ‘tüm oylar yeniden sayılsın’ itirazı üzerine toplandı. 14 saatlik toplantının ardından YSK, talebin reddedilmesine karar verdi. Ret üzerine açıklama yapan Yavuz, "Bunca usulsüzlük ortadayken böyle bir karar verilmesi anlaşılır gibi değildir." şeklinde iddiada bulunarak olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak YSK'ye gideceklerini belirtti.

Yavuz'un açıklaması şu şekilde:


Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Ali İhsan Yavuz

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