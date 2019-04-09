Bahçeli, "Seçim yenilenebilir" dedi... Tarih verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerin yenilenebileceğini ifade eden bahçeli tarih de verdi.

Bahçeli özetle şunları söyledi:

Seçimlerden sonra her seçimde olduğu gibi sayım sırasındaki farklılıklara itirazlar yapılmaktadır. Bu demokratik bir haktır. Türkiye'yi normalleştirmekte yarar vardır. Bazı yerlerde mazbatalar alınmakla birlikte, özellikle sosyal hayatta önemli yeri olan İstanbul'da bir kargaşa yaşanmaktadır. 29 bin oy farkını değiştirebilecek itirazlarda bulunulmuştur. Karar ne ise YSK bunu vermelidir. Ama bütün bunlara rağmen, seçimin üzerindeki akılcı yaklaşımlar, kaosa yöneliyorsa ise bu hatalardan arınılmalıdır. Eğer seçim sonuçları toplum huzurunda sonuç bulmayacaksa, o vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçim de düşünülebilir. Bunun süresi 60 gündür. 60 günden sonraki ilk pazar günü seçim yapılabilir. Seçim yenileme demokrasinin bir gereğidir.



BAHÇELİ O SÖZLERİNİ UNUTTU MU?



Bahçeli, 31 Mart gecesi seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Kazanmak için 1 oy bile yeterlidir" ifadesini kullanmıştı.