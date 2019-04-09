AKP’de iç tartışma: Her tekrar 1 Kasım olmaz

İstanbul seçiminin iptal edilerek yenilenmesi istemini parti içinde doğru bulmayan kesimler de bulunuyor. “İstanbul’u kaybedemeyiz” diyen bazı partililer ise 7 Haziran-1 Kasım örneğini vererek “7 Haziran’da kaybetmiştik, 5 ay sonra yapılan erken seçimde kazandık. 7 Haziran’da kaybettiğimiz seçmen partiye geri döndü ve istikrarı seçti. İstanbul için de aynı durum yaşanır” görüşünü dile getiriyor. Bunun tam tersini savunanlar ise “Her tekrar 1 Kasım olmaz. Seçimler yenilenirse çok büyük bir risk alınır, aradaki fark çok daha artabilir. Böyle bir tablonun bir sonraki genel seçime etkisi parti açısından daha yıkıcı olur” değerlendirmesini yapıyor.

31 Mart’tan beri İstanbul seçimlerine ilişkin önce “geçersiz oylar” daha sonra “tüm oylar sayılsın” diyen AKP, son noktada İstanbul seçimi iptal edilerek “yeni seçim yapılsın” noktasına geldi.

İlk başta tüm geçersiz oyların sayılmasına ilişkin başvuruları ilçe ve il seçim kurullarında kabul edilen, reddedilen başvuruları da YSK tarafından kaldırılarak oy sayımı yaptıran AKP; Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki farkın kapanmaması üzerine tüm oyların sayılması ve Büyükçekmece’de sahte seçmen kaydı yapıldığı iddialarını gündeme getirdi.



YSK’nin tüm oyların sayılması kararını vermesinden önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bazı örnekler vererek “seçimin tekrarlanması” yönünde mesaj vermesi dikkat çekti. YSK’nin dün gece tüm oyların sayılması yönündeki başvuruyu sadece 21 ilçede 51 sandığın sayılması yönünde kabul edilmesini yeterli görmeyen AKP, bu kez “seçimin iptal edilerek yeniden yapılması” adımını gündeme getirdi.



‘Seçim’ tartışması



AKP yönetimi seçimin iptal edilmesi yönünde başvuruya karar vermesine karşın parti içinde tam tersi düşünenler ve yeni bir seçimin partinin aleyhine olacağını savunanlar da bulunuyor. Seçimin yeniden yapılması gerektiğini düşünen ve özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı bunun için ikna eden kesimin, 7 Haziran-1 Kasım örneğini verdikleri kaydediliyor. Bu görüşü savunanlar “7 Haziran’da seçmen bize küsmüştü, oy vermedi. Ama seçim gecesi pişman oldu. 1 Kasım’da yapılan erken seçimde partiye döndü ve yeniden yetki verdi. İstanbul seçimi tekrarlanırsa yine böyle bir tablo oluşacaktır. Seçimin kazanılması çok düşük bir ihtimal bile olsa bu denenmelidir” değerlendirmesini yapıyor.



Seçimin yenilenmesi gerektiğini savunanlar, küskün olan ve sandığa gitmeyen AKP seçmenin yeni seçimde tavrının farklı olacağı, usulsüzlük ve oy hırsızlığı iddiaları nedeniyle partisine haksızlık yaptığını düşenerek sandığa gideceğini, 31 Mart’ta Binali Yıldırım’a oy vermeyen MHP seçmeninin de bu kez kazanılabileceğini düşünüyor.



Seçimin iptal edilerek tekrarlanmasını doğru olmayacağını savunan partililer ise, farkın daha da açılması olasılığını gündeme getiriyor. Parti kulislerinde, “Seçimin yenilenmesi Cumhur İttifakı’na karşı muhalefetin tümünü daha da kenetleyecektir. Usulsüzlük olduğu sürekli işlense bile bunun karşısında Ekrem İmamoğlu’nun mağdur edildiği algısı vurgulanacaktır. Bizim seçmen her zaman mağdurdan yana tavır koymuştur. İmamoğlu farkı açarak seçimi kazanabilir. Eğer böyle bir tablo ortaya çıkarsa bunun genel seçimde partiye etkisi daha yıkıcı olur” değerlendirmesini yapıyor.