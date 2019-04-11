Ekrem İmamoğlu'ndan Mevlüt Uysal'a 'soyadı' yanıtı

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Sarıyer'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Büyükçekmece'deki seçmen kaydırma iddialarını değerlendiren İmamoğlu, "Şu an Büyükçekmece sokaklarında polisimizi de meşgul ederek, ev ev dolaşıp insanları rencide edecek şekilde bir süreç yaşatıyorlar. Altını çizerek söylüyorum yalan" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Uysal'ın "Soyadından anlaşıldığı kadar Ak Parti seçmenleri, seçmen askısından düşürüldü" açıklamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan İmamoğlu şunaları söyledi:

Soyadı kısmı bir komedi. Bolca skeç yapılır. İmamoğlu acaba kime oy verdi? Komik. Mesnetsiz olunca süreç işin ucunda artık ne söyleseler komik geliyor ama bu en komiğiydi.

Haziran seçimi ile 31 Mart seçimi arasındaki seçmen farkı 2 bin 300 civarında. Açın seçmen sayısına bakın, çıkartın. Sonuç belli. Çok net. Efendim 11 bin küsür. İstanbul seçmen hareketliliği olan bir şehir. Ben Beylikdüzü'ndeyim. Kendi ilçesi Başakşehir'e baksın, Çekmeköy'e baksın, Sancaktepe'ye baksın. Nüfus hareketliliğinin yeni konutların yoğun olduğu bölgelerde daha yoğun olduğunu da hepimiz biliriz. Şu kadar kişi göç etmiştir, şu kadar kişi de gelmiştir. Bunun arasındaki fark oradaki nüfusun artışı ya da azalmasıdır. Büyükçekmece nüfus hareketliliği bakımından İstanbul'un makul ilçelerinden biri. Çok yoğun nüfus hareketliliği yok. Örneğin Esenyurt gibi çok nüfus hareketliliği yaşamayan ilçelerden birisidir.

Bir, hukuken böyle bir geriye dönük hesap sorma ve böyle bir süreci yönetme hakkına sahip değil. İki, mevcutta söylediği gibi sayısal böyle bir nüfus hareketliliği yok. İnsanları aldatmayalım. Daha acı bir şey. Ne kadar yakın çevresi varsa Ocak'ın başında oraya nakletmişsin. Bunlar belli. Nakledilmiş. Kendi mi gelmiş, peşinden severek mi gelmiş bilmem ama birbirini çok seven insanlar aynı adrese 11-12 kişi seçmen nakli yaptırıyorsa üzücü. Ben buradan isim isim vermeyeceğim belli zaten isimleri. Hatta o tarihte kaç yüz kişinin Başakşehir'den nakledildiği de belli.

"CUMHURBAŞKANI'NI ALDATTIKLARI İÇİN HESAP VERMELERİ GEREKİYOR"

Anadolu Ajansı'nın (AA) 31 Mart gecesi veri akışını kesmesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Anadolu Ajansı'nın yaptığı yüzyılın en büyük rezaleti. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağımı söyledim. Bizim elimizdeki verilerle vatandaşı bilgilendiriyor olmamız onları kitlemiştir. Ey Anadolu Ajansı, "YSK sen benim müşterim değilsin" dedi. Bize de sormuyorsunuz. Geriye Ak Parti'nin sandık görevlilerinden bilgi alma kalıyor. Siz manipülasyon yapıyorsanız, Sayın Binali Yıldırım'ı ikna edip kazandım açıklamasını yaptırıyorsanız. Bu yüz yıllık bir basın rezaletidir. Sabah da bütün İstanbul'un afişlerle donatılması... Biz 16 milyonun hakkını koruduğumuzu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nı aldattıkları için bu şahısların hesap vermesi gerekiyor." diye konuştu.



145 YILLIK DEMOKRASİ MÜCADELESİ...

Bir gazeteci İmamoğlu'na "145 yıllık demokrasi mücadelesi veriyoruz" sözleriniz ile neyi kastettiniz? diye sordu. İmamoğlu, soruya "Yaklaşık 145 yıldır dediğim şey Osmanlı döneminin sandıkla ve seçimle tanıştığı gün 1. Meşrutiyet'tir." diye yanıt verdi.



İmamoğlu, "Geçen gün bazı medya gruplarını hedef aldınız bu tehdit olarak değerlendirildi ne söylemek istersiniz?" şeklindeki soruya ise "İmamoğlu yanıt olarak "Benim ruhumda tehdit, öfke, kin olmaz. Hiç olmadı. Allah ruhunda kin ve nefret olan insanlardan bu toplumu korusun. Çok itibarlı ailelersiniz dedim. İtibarınızı zedelemeyin dedim. Bu bir hatırlatmadır, saygı duyduğum için yanlış yapmamalarını dilediğimi ifade ettim. Basının neyi gösterip göstermediğini siz ölçüyorsunuz zaten. Anlayan anlamıştır diye düşünüyorum." ifadeleriyle yanıt verdi.