Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, belediyenin yatını satışa çıkardı

Kepez Belediye Başkanı seçilen CHP'li Birol Arslan, 4 Nisan'da mazbatayı almasının ardından yeni dönem için çalışmalarına başladı.Mevcut ekonomik şartlar sebebiyle tasarruf yapılması gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Birol Arslan, göreve başladıktan sonra birim müdürleriyle yaptığı toplantı sonrası tüm birimlerde, tüm müdürlüklerde, belediyenin her noktasında tasarruf tedbirlerini almaya başladıklarını söyledi.

"MAKAM ARACINA BİNMEYECEĞİM"

Başkan Arslan, "Bu tasarruf tedbirlerine ilk önce benim başlamam gerekiyordu. Seçildiğim günden itibaren hiç bir şekilde makam aracına binmedim. Bundan sonra da çok resmi programlar ve çok elzem durumlar haricinde resmi olarak makam aracına binmeyeceğim. Makam şoförü kullanmıyorum. Bu belki de Kepez Belediyesi bütçeleri içinde çok küçük bir nokta olabilir. Ama vermesi gereken mesaj çok önemli. Bütün belediye personelleri de bu anlayışla hareket edecek. Bundan sonra harcadığı her kuruşta tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğunu bilerek harcamalarını yapacak. Bu halkımıza verilmiş olan şeffaf ve hesap verilebilir olan belediyeciliğin bir karşılığı, uygulamalarımızdır" şeklinde konuştu.

"YATIN SATIŞ KARARINI ALDIK"

Bu tasarruf tedbirleri kapsamında daha önceden alınmış olan Kepez Belediyesi'ne ait yat olduğunu belirten Başkan Arslan, "Bu kadar borcu olan bir belediyenin yatan bir yatı olmasını çok rantabl bulmuyorum. Dolayısıyla 4 Nisan Perşembe günü mazbatayı aldım. 5 Nisan Cuma günü itibariyle de yatın ihale edilişi, satış kararını aldık. Şu anda ihale dosyası hazırlanmaya devam ediyor. Ay sonu gibi de satışı gerçekleşecek. Dolayısıyla artık Kepez Belediyesinde tasarruf tedbirleri uygulanmaya başladı" diye konuştu.