AKP bunu da gündeme getirdi: KHK'liler seçmen olamaz



"ASLINDA HİÇBİR YERDE OY KULLANMAMASI GEREKİR"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklaması şöyle: Kanun hizmetinden kamu hizmetinden yasaklı olanlar seçme hakkına da sahip değildirler diyor kanun. Şimdilik böyle bir iddiada bulunmadık. Aslında hiçbir yerde oy kullanamaması gerekir.''



YSK SEÇİMİ KAZANAN KHK'LILARA MAZBATAZSINI VERMEDİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), haklarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işlem yapılmış olup 31 Mart seçimlerinde başkan seçilenlere mazbatalarının vermeme kararı aldı. Bu karara göre belediye başkanı seçilen KHK'lı kişiler yerine ikinci sıradaki adaylar mazbata almasınak arar verildi.



CHP'DEN YSK'ye KHK TEPKİSİ

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) kamudaki görevlerine son verilmiş kişilere, yerel seçimlerde kazansalar dahi mazbata vermeme kararına CHP'den sert tepki gelmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "YSK'nın kararı hukuken, siyaset ve vicdanen yanlış bir karardır" demişti. Bu açıklamadan 6 gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, KHK’li seçilmişlere mazbata verilmemesi yönündeki karar hakkında değerlendirmede bulundu.

Tanrıkulu, "“Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan ihraçların birçoğu zaten hukuksuz olarak gerçekleşti, itiraz süreci hala devam ediyor. YSK’nın aday olabilme şartları arasında ‘kamu hizmetlerinden yasaklı olmama’ maddesi var. Ve bu maddeki ‘yasaklı olma’ hali mahkemenin verdiği mahkumiyet kararına bağlantılı olarak ifade edilir. Yani burada bahsedilen KHK ile ihraç edilmek değil. Nitekim 24 Haziran seçimlerinde KHK ile ihraç edilen yaklaşık 10 isim CHP, HDP ve Saadet Partisi’nden milletvekili seçilerek Meclis’e girdi.”

“YSK’nın kanun koyucu yerine geçip böyle bir kural koyması son derece hukuk dışı ve keyfi bir işlem. Ayrıca 31 Mart’ta bu insanların seçime girmesine onay vermişsin, madem yasaktı o zaman söyleseydin. Dolayısıyla bu aynı zamanda seçmene tuzak kurmaktır. Ayrıca mazbatayı ikinci sıradaki isme veremezsin, mazbata kazanana verilir eğer vermiyorsan seçimi yenilemen gerekir. Bu gasp ve tuzak. YSK, İçişleri Bakanlığı’nın yerine geçip kayyum gibi belediye başkanı atıyor. Türkiye böyle berbat bir YSK yönetimini 1950’lerden beri görmemişti.”

KHK NEDİR?

Kanun hükmünde kararname ya da KHK genel tanım olarak yasama organının konu, süre ve amacı belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye veya doğrudan doğruya Anayasa'dan aldığı yetkiye dayanarak, hükümetin çıkardığı, maddi anlamda kanun gücüne sahip, parlamentonun tasdiki ile şekli ve organik anlamda kanun gücünü kazanacak olan kararnamelerdir. Türkiye'de 1982 Anayasası'nın 87. maddesi ile, "Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek" TBMM'nin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Kanun hükmünde kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler.