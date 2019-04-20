Tunç Soyer, indirimli ulaşım sözünü tuttu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim öncesi verdiği toplu ulaşımda belli saatlerde yüzde 50 indirim yapacağı sözünü tuttu. Buna göre “Halk Taşıt Uygulaması Projesi” kapsamında 29 Nisan tarihinden itibaren sabah 06.00-07.00 ile akşam 19.00 ve 20.00 saatleri arasında toplum ulaşım yüzde 50 indirimli olacak.



İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, belediyenin 2018 çalışma raporunu oyçokluğuyla onayladı. Soyer, devlet kurumlarında devamlılığın esas olduğunu vurgulayarak, “Yeni dönemde hepimize görevler düşüyor. Umuyoruz ki 5 yılı uyum içinde tamamlayacağız. Kentimizi daha ileri taşıyacağız. 2018 yılı faaliyet raporunun ortaya çıkmasında emeği geçenleri saygıyla selamlıyor ve teşekkür ediyorum” dedi.