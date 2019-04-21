Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyı AKP böyle karşıladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasına Cumhurbaşkanlığı ve AKP'li yöneticilerinden tepki geldi. Tepki gösterenlerden biri de 'CHP'lileri şehit cenazelerinde ptokole almayın" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Soylu saldırıyı 'kabul edilemez' buldu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu saldırıyu uğramasına AKP'lilerden gelen tepkiler şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olamaz. Kimsenin hukukun dışına çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Ankara'daki şehit cenazesine katılım sırasında yaşanan fiziki saldırıyı kınayarak saldırının bir provokasyon amacı taşıyabileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini ve tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi. Soylu, "Şehit cenazemizde böyle bir olayın kabul edilmesi elbette mümkün değildir. Geçmiş olsun. Aynı zamanda sabır ve itidal tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de şöyle konuştu: "Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik menfur saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir türünün demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz."

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da "Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı gerçekleştirilen müessif saldırı son derece üzüntü verici ve asla kabul edilemez" derken AKP Sözücüsü Ömer Çelik "Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yokturılamı.

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sayın @kilicdarogluk 'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Üzgünüm ve kızgınım. Geçmiş olsun. Şiddet dilinin sokakta fiili şiddet üretmesine şaşıracak değilim. Başta biz siyasiler olmak üzere herkesin sorumluluğu büyük.Hep birlikte Türkiye olmanın gereklerine odaklanmalıyız."

Ankara Valisi Vasip Şahin, NTV canlı yayınında "Gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Herhangi bir güvenlik sorunu yok. Bu konuyla ilgili sorumlular hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Kılıçdaroğlu ile arkadaşlarımız temas halinde" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini ve tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir. Sorumlular açığa çıkarılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bunu yapanların bir provokasyon içerisinde olduklarını düşünüyorum. Arkasındaki planlamanın da ortaya çıkarılması gerektiği kanaatindeyim." dedi.

Bu tür hadiselerin siyasetçilere ve kimseye karşı yapılmaması gerektiğini vurgulayan Şentop, "Bunu yapanların bir provokasyon içerisinde olduklarını düşünüyorum. Arkasındaki planlamanın da ortaya çıkarılması gerektiği kanaatindeyim. En kısa zamanda bunu temenni ediyorum." diye konuştu.