Kemal Kılıçdaroğlu: Amaç CHP'yi sokağa dökmek

Makamında muhabirleri ağırlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

-Dün hoş bir olay yaşanmadı. Protestolar bir hak ama bu farklı. Bu bana yönelik bir liç girişimiydi. Amacın CHP'yi sokağa dökmek olduğunu düşünüyorum. Planlı bir saldırıydı güvenlik önlemleri yetersizdi... Yanımda Emniyet Müdürü geldi, buna rağmen evden çıkarılmamız neden 1,5 saat sürdü?

-Evdekiler 'evimiz yakılır mı?' korkusu yaşadılar. Bize çay bile demlemek istediler. Bir provokasyondu. Eve Eminiyet Müdürü geldi kamuflajla çıkarmak istediler kabul etmedim. Ne demek ben suçlu muyum?

-Hulusi Akar'a sormak lazım o sözleri.. O an ne demek istedi bilemiyorum.

'Gayet iyiyim'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çubuk'un Akkuzulu Mahallesi'nde dün katıldığı şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde saldırıya uğramasının ardından akşam Çankaya'daki evine gitti. Bugün sabah saatlerinde evinden çıkan Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen basın mensuplarına gülümsedi. Kılıçdaroğlu, bina çıkışında "Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz?" diyerek, selamladığı gazetecilerin saldırıyla ilgili soruları üzerine "Sağ olun, gayet iyiyim" dedi.