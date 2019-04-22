Kılıçdaroğlu'na saldırıya karşı 81 ilde eş zamanlı protesto

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Çubuk’ta asker cenazesinde linç girişimine uğramasına karşı tepkiler sürüyor.

Yüzlerce CHP’li, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı ve linç girişimini protesto etmek için Taksim’deki Şişhane Meydanı’nda bir araya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasını talep eden dövizler taşıyan yurttaşlar, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları attı.

CHP İl Örgütü’nün çağrısıyla düzenlenen eyleme TTB, İHV, TMMOB, KESK, DİSK, Şehir Dul ve Yetimler Derneği ve Mazlum-DER’in de aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum örgütü ve yurttaşlar da destek verdi.

Protestonun gerçekleştiği alandaki otobüsten yapılan anonslarda Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı kınanandı.





KAFTANCIOĞLU: PROVOKASYON DEĞİL ORGANİZE EYLEM

‘Seçim zaferinin isimsiz mimarı’ olarak anons edilen CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun konuşma yapmaya diğer partilerin il başkanlarıyla birlikte çıktı. Dünkü saldırının sadece Kılıçdaroğlu’na yönelik olmadığını belirten Kaftancıoğlu, şehit ailesine de saygısızlık yapıldığını söyledi.

Kaftancıoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

CHP genel başkanına hain bir saldırıda bulunulmuştur. Aynı zamanda şehidimize ve ailesine karşı da yapılmış bir saygısızlıktır. Yapılan sıradan protesto değildir, sıradan bir provokasyon değildir, son derece organize bir eylemdir.

Siyasi rant bekleyen zehirli dil ve zehirli dilin sahipleri bu hain saldırıda pay sahibidir.

Meydanlarda bu ülkenin kurucu partisine kimler hakaret ve tehditlerde bulundularsa bu saldırının altyapısını hazırlayanlar, onlardır.

Sevgili İstanbullular, topluma kin ve nefret tohumu eken dilin sahipleri, yapılan bu hain saldırıda pay sahibidir.

Ülkeyi korku ve terör ortamına sürükleyenlere karşı son derece uyanığız, buna fırsat vermeyeceğiz.



EKREM İMAMOĞLU: BİRİLERİNİN ÇEKMEK İSTEDİĞİ ALANA BİZ GİRMEYECEĞİZ



Kaftancıoğlu'ndan sonra söz alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben şahsen onur duydum. O güzel devlet adamlığı duruşuyla, insanlığıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçmiş olan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na tüm İstanbul'un saygılarını buradan iletiyoruz. Bu sürecin içerisinde kim varsa hukuk gereğini yapmalıdır. Herkes cezasını çekmelidir, istifa etmesi gerekenler de istifa etmelidir. Bu yapılan Türkiye demokrasisine yapılan bir saldırıdır, Türk milletine yapılmış bir sadırıdır. Genel Başkanımızın yanındayız. Bu saldırılar kime yapılırsa yapılsın biz onun da yanında oluruz. Birilerinin yaptığı tavırların peşinden giden değil, tam da Genel Başkanımızın yaptığı sakinliğe uymalıyız. Bizler bu sürecin aklı olmalıyız. Biz vicdanlı insanlarız. Biz her şeye rağmen vatanı için her fedakarlığı yapan bir topluluğuz. Bu hareket tasarımlı ve planlanmış bir eylemdir. Sakın etrafınızdaki başka fikirli insanlara kin duymayın. 16 milyon insanımız vatanseverdir. Birilerinin çekmek istediği alana biz girmeyeceğiz. Kavga etmek isteseler de onları öyle bir yalnızlaştıracağız ki kendileriyle kavga edecekler. Biz öyle bir barış tesis etmek istiyoruz ki akıları ona bile ermeyecek " dedi.