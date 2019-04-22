HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Buldan ve Temelli'nin, Kılıçdaroğlu'na dün uğradığı saldırı nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, Buldan ve Temelli'ye ziyarette TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ile HDP Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü'nün de eşlik ettiği kaydedildi.
Demokratik siyasete yönelik saldırı kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, karşısındayız. Eş Genel Başkanlarımız #Temelli ve #Buldan ile Meclis Başkanvekilimiz ve parti yöneticilerimiz dün saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. pic.twitter.com/NOpEakwFdB— HDP (@HDPgenelmerkezi) 22 Nisan 2019