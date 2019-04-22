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HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin, Çubuk'ta şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiği bildirildi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi, 13:35

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Buldan ve Temelli'nin, Kılıçdaroğlu'na dün uğradığı saldırı nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Buldan ve Temelli'ye ziyarette TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ile HDP Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü'nün de eşlik ettiği kaydedildi.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Kemal Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan, Sezai Temelli, Mithat Sancar, Alican Önlü

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