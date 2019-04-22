HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Buldan ve Temelli'nin, Kılıçdaroğlu'na dün uğradığı saldırı nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Buldan ve Temelli'ye ziyarette TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ile HDP Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü'nün de eşlik ettiği kaydedildi.