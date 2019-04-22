Yeni dönemin İlk İBB Meclis Toplantısı Ekrem İmamoğlu yönetiminde yapıldı

İmamoğlu, “39 belediye başkanının tümü bizim belediye başkanlarımızdır. Ortak hareket etmek için çaba göstereceğiz” dedi.

İNDİRİM MÜJDESİ

İmamoğlu aptığı açıklamada İstanbulluların beklediği indirimli ulaşım ve su konusu ile ilgili konuştu."İstanbullu ne zaman indirimli ulaşım ve su ile buluşacak" sorusuna İmamoğlu, “Bu uygulamaları Mayıs meclisine hazırlayacağız. Ama orada vadettiğimiz, İstanbul'daki halkın, çıkarına olan ulaşımdan suya kadar tüm unsurları Mayıs'taki ilk meclise taşıma niyetindeyiz. Bugün öğleden sonrada canlı bir şekilde Meclisimizi, izleyebilir vatandaşlarımız. Beklentimiz şu, her şey orada konuşulsun. Herkes her şeyi dinlesin. Burada niyet nedir anlaşılsın. Yeni bir dönem, şeffaflığın önde olduğu, siyasi kavramların, partilerin üzerinde bir anlayışla bir süreç yönetimini başlatacağız" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA YAPILAN SALDIRIYA KINAMA

İlk toplantısında konuşan İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün asker cenazesinde uğradığı saldırıyı kınadı.

İmamoğlu, “Kılıçdaroğlu’na dönük saldırının arkasındaki güçlerle ortaya çıkarılması gerekir. Bu saldırı demokrasiye yapılmıştır. Vatandaşları suçlamak çözüm değildir” dedi.

“39 belediye başkanının tümü bizim belediye başkanlarımızdır. Ortak hareket etmek için çaba göstereceğiz” diyen İmamoğlu, “Adil olmak çok önemli. Sizleri bu duyguyla selamlarken her birimizin bu duyguya ortak bir şekilde baktığımızı hissedebiliyorum” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, “Çalışma arkadaşlarımın sosyal haklarını güçlendiren bir anlayışla hareket edeceğim, hiç kimse bürokrasinin gücünü halka karşı kullanamaz. Meclisimiz ve sekizinci dönem hayırlı ve uğurlu olsun. Hepimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise şunları söyledi:

Millet başkanlık makamını CHP'ye, karar meciğini yani meclis çoğunluğunu bize verdi.

Sayın Başkanı'ın seçim sürecinde çok incitici dil kullandığını ifade etmek isterim. İstanbul'da her şeyin karma karışık olduğunu ifade eden bir görüntü arz ediyor. Biz 25 yılımızla gurur duyan bir siyasi hareketiz. Buradan içimi acıtan bir şeyi paylaşmak isterim. Bunu CHP'li arkadaşlarımı incitmek için söylemiyorum. Bu şehirde bizi var eden 29 Mayıs 1453'tür ama ne yazık ki CHP'nin genel başkanı zulüm 1453'te başladı diyenlere selam göndermiştir. Bakın 'Yeniden bir başlangıç' sloganını gördüğümde arkasından ne gecek diye düşündüm.

Bütün meclis çalışmalarımızda İstanbul'u önceliyeceğiz. Bu şehirde çalışan 80 bin kişinin hukukunu önceleyeceğiz. İstanbul'un var olan kazanımlarının kaybedilmesine müsade etmeyeceğiz.