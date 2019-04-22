Eski Bakan Tantan: Türkiye’ye çok sayıda ajan girdi

Tantan, 2004’te ve izleyen yıllarda, AKP’li bakanların şehit cenazelerinde yuhalandıklarını, o nedenle cenaze törenlerinden adeta kaçarak ayrıldıklarını anımsatarak, “O tepkiler bu kez muhalefete yöneldi ve yönlendirildi” dedi.

Tantan, İçişleri Bakanı’nın ve Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin liderlerinin demeçlerinin, siyaseti gerdiğini, toplumu kutuplaştırdığını belirterek, “Bu söylemler, ülkemizin bütünlüğü açısından uygun değil. Asıl beka sorunu, bu kutuplaştırıcı söylemin kendisi” diye konuştu. Tantan, Suriye’den gelen 5 milyon sığınmacının arasına karışarak Türkiye’ye giriş yapan ajanların, provokatörlerin çokluğuna değindi. Tantan şöyle devam etti: “Ülkemiz Akdeniz ve Karadeniz’den kuşatılıyor. PKK başta olmak üzere, tüm terör örgütleri dış güçlerin maşası olarak kullanılıyor. Bu terör örgütleriyle tam anlamıyla mücadele etmek için, arkalarındaki dış desteği bitirmek, mali kaynaklarını kesmek de gerekiyor.”