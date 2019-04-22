Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, devraldığı borcu belediye binasına astı

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, kendinden önceki belediye yönetiminin borç listesini açıkladı. 49 milyon 764 bin 704 lira 90 kuruş borçla belediye devraldıklarını belirten Elçin, listeyi pankart yaparak belediye binasının ön cephesine astı.



Belediye binasında açıklama yapan Elçin, “‘Gelir gelmez marinayı kapattı, Atatepe’yi durdurdu, otobüsleri kaldırdı, ezanı susturdu, Mozart’ı çaldırdı’ dediler. ‘Belediyede hiç kimsenin yerini değiştirmedi, ne oluyor?’ diye homurdanmaları da sizler de duydunuz, biliyorsunuz. Her duyduğunuza inanmayın, ben Mozart’ı çaldırmadım, ezanı da susturmadım, ezanı susturmaya, al bayrağımızı indirmeye de kimsenin gücü de yetmez. Bizim belediyemiz şeffaf olacak, çalmayacak ve çaldırmayacaktır. Ayda 1 milyon 100 bin TL-1 milyon 200 bin TL açık var. Tasarrufla giderleri kısacağız. Aylık bütçemizi denkleştireceğiz. Akabinde 50 bin TL borcumuzu da ödeyeceğiz. Belediyemizde şaibeli hiçbir iş olmayacaktır” diye konuştu.