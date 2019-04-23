Genç İmam Hatipliler Derneği'nden Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Genç İmam Hatipliler Derneği heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra Akkaya şu açıklamalarda bulundu:

"İnancımızın bir gereği olan saygı kavramını hafızalarımızdan silmemeli, hoşgörü ve edep kurallarını her daim kendimize bir yol gösterici olarak almalıyız. 82 milyonun ortak değeri olan şehitlerimizin manevi huzuru bu tür provakasyonlarla kirlenmemeli. Şehitlerimize 82 milyonun bir vefa borcu vardır ve bu ülkede yaşayan herkesin şehit cenazesine katılma hakkı vardır bu hak birileri tarafından alıkonulamaz. Şehit cenazesinde yaşanılan olayı derin bir üzüntü içerisinde karşıladık. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanlara karşı, milletimizi ortak, bir ve beraber olmaya davet ediyoruz.''