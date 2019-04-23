YSK kararını verdi: KHK'liler oy kullanabilir

AKP'nin KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanmaması yönündeki itirazı YSK tarafından reddedildi. AKP, YSK’ye sunduğu ek dilekçede KHK’lilerin oy kullanamayacağını öne sürmüştü.
AKP'NİN İTİRAZLARI
İstanbul’daki seçimlerin yenilenmesini isteyen AKP’nin 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesinde, ‘oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı’ iddia edilmişti.
MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK’ye başvurmuştu.