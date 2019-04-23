YSK kararını verdi: KHK'liler oy kullanabilir

Yüksek Seçim Kurulu, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilenlerin oy kullanabileceğine karar verdi. YSK'nin kararına göre AKP'nin itiraz ettiği memur olmayan sandık kurulu üyeleri ve 41 bin 132 seçmen araştırılacak.