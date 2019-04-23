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YSK kararını verdi: KHK'liler oy kullanabilir

Yüksek Seçim Kurulu, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilenlerin oy kullanabileceğine karar verdi. YSK'nin kararına göre AKP'nin itiraz ettiği memur olmayan sandık kurulu üyeleri ve 41 bin 132 seçmen araştırılacak.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 23 Nisan 2019 Salı, 14:54

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AKP'nin KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanmaması yönündeki itirazı YSK tarafından reddedildi. AKP, YSK’ye sunduğu ek dilekçede KHK’lilerin oy kullanamayacağını öne sürmüştü.

AKP'NİN İTİRAZLARI

İstanbul’daki seçimlerin yenilenmesini isteyen AKP’nin 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesinde, ‘oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı’ iddia edilmişti.

MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK’ye başvurmuştu.

Cumhuriyet İMECESİ

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