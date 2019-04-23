Erdoğan'dan kabine değişikliği sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Şeref Salonu'nda düzenlenen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliği iddiasıyla ilgili olarak, "Birileri istedi diye yaparsak istikrar kalmaz" dedi.

Erdoğan, "ABD Başkanı ile bugünlerde görüşmemiz olabilir" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Türkiye İttifakı, Cumhur İttifakı'nın farklı bir versiyonudur. Biz şu anda 82 milyonu ayırarak konuşamayız. 82 milyonu biz bir ittifak içerisinde 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' olarak topluyoruz. Kastımız da budur." ifadelerini de kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

KABİNE REVİZYONU İDDİASI

"Hiçbir zaman bununla ilgili açıklama yapmadım. Medya veya birileri istedi diye eğer kabine değişikliği yoluna gidecek olursak, bu ülkede istikrar diye bir şey kalmaz. Eğer bir değişme gerekiyorsa gerektiği zaman onu zaten yaparız ama birilerinin siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem böyle bir adetim yok."

YSK'NİN İSTANBUL KARARI

"Karara yönelik herhangi bir yoruma girmeyeyim. Şu anda aklımda kaldığı itibarıyla 9 maddede itiraz vardı. Diğer 8'i üzerinde de onların incelenmesine ayrıca karar vermişler. 8 maddenin de incelenmesini şu anda izliyoruz. Onlar da tabii çok çok ciddi başlıklar. Onlar da incelendikten sonra nihai kararı bekleyeceğiz."