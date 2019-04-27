Mansur Yavaş, EYT’liler için harekete geçti



Yerel seçim öncesi, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağına dair söz veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimi kazanmasının ardından bu sözünü de tutmak için gerekli adımı attı.

YAZI GÖNDERDİ

Hukuk müşavirliğine bir yazı gönderen Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Sosyal Yardım Yönetmeliği'nde değişikliğin yapılmasını istedi. Yeniçağ’ın haberine göre Yavaş’ın, hukuk müşavirliğine gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verildi;

“Sosyal devlet ve sosyal belediyeceliğin de bir gereği olarak; 5510 sayılı SSGSS, 5534 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu BAĞ-KUR kanunlarında genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanamayan kişilere hane bazında her türlü sosyal yardım ile hastane masrafları ve ilaç bakım giderleri bakımından desteklenmesi, sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek adına rehberlik hizmetlerin sunulması ve 5510 sayılı kanunla belirlenen genel sağlık sigortası prim desteğinin 01.01.2020 tarihinden sonra kalkması halinde bu yardımların belediye bütçesinden ayrılan ödeneğe göre karşılanması hedeflenmiştir.”