CHP'nin seçim başarısının formülü: Tüm demokratların ittifakı

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) gerçekleştirilen siyasi analizde, 31 Mart’ta Türkiye’nin bütün demokratlarının ittifak yaptığı değerlendirmesi yapıldı. Sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakâr demokratlar ve Kürt demokratların bir araya gelerek demokrasi ittifakı yaptığı belirtildi.

CHP’nin önceki gün Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesi gerçekleştirilen MYK toplantısında 31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, MYK üyelerine 31 Mart seçimlerine ilişkin siyasi analizlerin yer aldığı sunum gerçekleştirdi.



‘Demokrasi ittifakı’



Açıkel sunumunda 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye’nin bütün demokratlarının ittifak yaptığını belirtti. Sunumda, sosyal demokratlar; milliyetçi demokratlar, muhafazakâr demokratlar ve Kürt demokratların bir araya gelerek ittifak yaptığına işaret edilirken, bunun sonucunda oluşan siyasi güç için ise ‘demokrasi ittifakı’ tanımı yapıldı.



Sunumda; demokrasi ittifakının başarısının stratejik ayakları üç madde halinde sıralandı. Buna göre ilk maddede; partiler arası ittifak, dirsek teması ve diyaloğun başarıya büyük katkı sağladığına işaret edildi. CHP ile İYİ Parti’nin işbirliği, Saadet Partisi (SP) ile bazı seçim bölgelerinde dirsek teması yapılması da 31 Mart başarısında etkili oldu.



Partiler üstü dilin etkisi



İkinci maddede seçim boyunca partiler üstü bir iletişim dili kullanılmasının da başarıyı getiren bir başka etken olduğu vurgulandı: Doğru, dürüst ve çalışkan adayların partiler üstü bir söylem kullanması başarıyı getirdi. Üçüncü maddede de parti içi ve ittifak içi dayanışmanın kampanya boyunca uyum içinde yürütülmesinin, ortak mitinglerin olumlu etki sağladığı belirtildi.



Bütünleştirici strateji



Sunumda kampanya boyunca Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı’na ilişkin analizlere de yer verildi. Buna göre Millet İttifakı’nın genişlemeci ve bütünleştirici bir ittifak stratejisi izlediğine dikkat çekilirken, kampanya boşunca umut, kardeşlik ve bahar vurgusu yapıldığı belirtildi. Derman belediyeciliği söylemiyle ekonomik krize karşı sosyal belediyecilik, üretim ve istihdam vurgusu yapılması ile erken seçim söyleminden sakınmanın etkili olduğu ifade edildi. Cumhur İttifakı’nın ise koruma ve konsolide etmeye yönelik bir ittifak stratejisi gerçekleştirdiği; korkutma ve kutuplaştırma üzerine bir dil kullandığı vurgulandı. Cumhur İttifakı’nın iftiralar ve terörize etme üzerine kurulu bir kara propagandayı kullandığı dile getirildi.



Psikolojik üstünlük CHP’ye geçti



Sunumda, Cumhur İttifakı’nın Türkiye genelinde oylarının yüksek olmasına ve bazı yerlerde oylarını artırmış olmasına karşın psikolojik üstünlüğün CHP’ye geçtiği ifade edildi. Sunumda; “Cumhur İttifakı, Türkiye genelinde 2018’e göre belli bölgelerde oylarını artırmış olmasına karşın, psikolojik üstünlük, ittifak diyaloğu ve seçmenle ekonomik kriz eksenli iletişim inisiyatifi CHP’ye geçmiştir” ifadeleri kullanıldı.