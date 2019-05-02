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Erdoğan: 'Doğum kontrolünü doğru bulmuyorum'

Türkiye'de ekonomik krizle boğuşurken; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında 'Doğum kontrolü, aile planlaması dediler, nüfusumuz azaltıldı. Bu gidişi doğru bulmuyorum' sözleri dikkat çekti. Recep Tayyip Erdoğan, 3 çocuk yapma tavsiyelerine gelen eleştirilere de "Her doğan rızkıyla doğar" diye yanıtladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 2 Mayıs 2019 Perşembe, 14:18

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen 7. Aile Şurası'nda konuştu.

Erdoğan'ın 'Evlilik dışı ilişkilerin normal sayıldığı, boşanmaların teşvik edildiği bir dönemle karşı karşıyayız. Doğum kontrolü, aile planlaması dediler, nüfusumuz azaltıldı. Bu gidişi doğru bulmuyorum' sözleri dikkat çekti.

Erdoğan, 3 çocuk yapma tavsiyelerine de eleştiriler geldiğini belirterek, "Her doğan rızkıyla doğar" diyerek şöyle devam etti:

En az üç çocuk derken bazıları "Geçim meselesi" diyor. Bu toplumun kahir ekseriyeti Müslüman. Şunu unutmayalım: Her doğan rızkıyla doğar, rızkıyla gelir. Bunu ben hayatımda yaşadım. 4 çocuğum rızkıyla geldi. Hiçbir sorun yaşamadım. Hepsi bereketiyle geldi.

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