SON DAKİKA....YSK İstanbul seçimini iptal etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin AKP'nin yaptığı olağanüstü itirazı görüşmek üzere toplandı. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

YSK kararı 4'e karşı 7 oyla aldı.

AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel, "İstanbul seçimleri yenileniyor" dedi.

5 POLİS OTOBÜSÜ SEVK EDİLDİ

YSK binası çevresinde güvenlik tedbirleri de artırıldı.



5 polis otobüsü YSK binası önünde konuşlandırılırken, bölge barıyerlerle kapatıldı.



46 BİN 447 SEÇMEN ARAŞTIRILDI



AKP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı başvuruda 46 bin 447 seçmenin, kısıtlı olmasına rağmen oy kullandığını öne sürmüştü. Ayrıca, AKP’nin dilekçesinde İstanbul genelindeki 62 bin 560 sandık başkanı ve memur üyesinin 19 bin 623’ünün kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiği ifade edilmişti. Sandık görevlilerinin arasında Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılan kişilerin bulunduğu da AKP'nin ileri sürdüğü iddialar arasında yer aldı.