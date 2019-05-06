İBB'den kitap fuarı ve Ramazan etkinlikleri açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) basın sözcüsü Murat Ongun, belediyenin Ramazan ayında planladığı etkinlikleri düzenlendiği basın toplantısıyla açıkladı.

SEÇİM SÜRECİ NEDENİYLE HAZIRLIK YAPILMAMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 18 Nisan’da göreve başladığını hatırlatan Ongun, 25 Nisan’da Ramazan etkinlikleriyle ilgili toplantılara katıldığını belirtti. Ongun, "25 Nisan günü yaptığımız ilk toplantıda İBB’nin Ramazan ayı etkinlikleri için ayrıntılı bir hazırlığının olmadığını gördük. Seçim süreci nedeniyle böyle bir hazırlık yapılmamıştı. Hem yeni hem de şimdiki çalışma arkadaşlarımızla birlikte hemen hızlı bir Ramazan programı hazırlığı gerçekleştirildi’ diye konuştu.

6 BÖLGEDE İFTAR ÇADIRI

İftar çadırlarının sayısının artırıldığını belirten Ongun, ‘Ramazan ayında İstanbul’da Mecidiyeköy, Aksaray, Çekmeköy, Eminönü, Kadıköy ve Üsküdar’da İBB’nin iftar çadırları olacak. Maltepe’deki etkinlik alanında Ramazan eğlenceleri kapsamında konserler düzenlenecek. Geçen yıl da hem Maltepe’de hem Yenikapı’da hem de Beylikdüzü’nde İBB’nin Ramazan eğlenceleri vesilesiyle konser programı vardı. Ama o gün yaptığımız toplantıda yetkililer hem Beylikdüzü hem de Yenikapı’daki etkinliklerden verim alamadıklarını söylediler. Planlamalarında da bu yıl sadece Maltepe meydanını kullanmayı belirtmişlerdi. Biz de bu istikamette Maltepe meydanında Ramazan ayı konserlerimizi ve eğlencelerimizi sürdüreceğiz. Cuma günü itibariyle Sultanahmet’te asırlık tatlar alanında sahaf çarşısı açılacak. Sahaflar vatandaşlarımızla buluşacak’ dedi.

100’ÜN ÜZERİNDE MAHALLEDE GEZİCİ ARAÇLA RAMAZAN ETKİNLİĞİ

Sultanahmet sahnesinde Ramazan ayının kültürüne uygun etkinlikler yapılacağını belirten Ongun, "İstanbul'un kimliğine uygun sohbetler yer alacak. Bu sohbetlerde çok kıymetli din adamlarımız, yazarlarımız aynı zamanda da çok önemli kamu kurumlarının müdürleri halkımızla bir araya gelecek. İstanbul'un Ramazanlarını konuşacaklar. Bütün etkinliklerimiz Ramazan ayının ruhuna uygun ibadetiyle kültür zenginliğiyle iç içe olacak şekilde planlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi bu yıl ilk kez 5 ayrı gezici aracı ile daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir etkinlikte bulunmadığı mahallelerde özellikle de çocuklarımıza yönelik Ramazan eğlenceleri ve ikramlarda bulunacak. 100'ün üzerinde mahalleye bu hizmeti vermeyi planlıyoruz’ şeklinde konuştu.