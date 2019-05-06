Mansur Yavaş'tan iki önemli adım... Talimat verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iki önemli adımı hayata geçiriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANFA Genel Müdürlüğü'nde 8-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek 1662 firmanın başvurduğu yeşil alan bakım ve onarım ihalesi ilk kez internet üzerinden canlı yayınlanacağını duyurdu. Kamu yararı ve şeffaflık kapsamında alındığı belirtilen karara ilişkin değerlendirmede bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çözüm odaklı, hızlı, şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini söyledi.

SU İNDİRİMİ TALİMATI VERDİ

Öte yandan Mansur Yavaş, bugün ASKİ Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek projeler, yatırımlar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ramazan ayında planlı su kesintisi yapılmayacağını belirten Yavaş, öğrenci evlerine su indirimi çalışması yapılması konusunda da talimat verdi.