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Dışişleri’nden "seçim" açıklaması: Kararla ilgili eleştirileri kabul etmiyoruz

İstanbul seçimlerini tartışmalı bir karala iptal edilmesinin ardından karara ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Herkesin hukuk çerçevesinde alınan bu karara saygı göstermesi gerekir. Kararla ve YSK ile ilgili olarak bazı yabancı muhataplarca yapılan siyasi saikli eleştirileri kabul etmiyoruz” denildi.
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 7 Mayıs 2019 Salı, 00:39

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“31 Mart Yerel Seçimleri, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından gözlemlenmiş ve heyet Yüksek Seçim Kurulunun yetkinliğinden etkilendiğini ifade etmiştir. Aynı Yüksek Seçim Kurulu, yasal hakların kullanılması suretiyle yapılan çeşitli il ve ilçelerle ilgili itirazları değerlendirmiş ve karara bağlamıştı. Bu itirazlardan bir kısmını reddederken, İstanbul için ise seçimlerin tekrarlanması yönünde bir karar almıştır. Herkesin hukuk çerçevesinde alınan bu karara saygı göstermesi gerekir. Kararla ve YSK ile ilgili olarak bazı yabancı muhataplarca yapılan siyasi saikli eleştirileri kabul etmiyoruz.”

Cumhuriyet İMECESİ

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