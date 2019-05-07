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MHP'nin seçim stratejisi: ‘Hemşericilikten’ yürüyecekler

MHP, YSK İstanbul’da yenileme kararı alması üzerine 23 Haziran’da yapılacak seçimde Cumhur İttifakı’nın adayının kazanması için stratejisini belirlemeye başladı. İstanbul’da “kamp kurma” kararı alan MHP yönetimi, öncelikli olarak hemşeri dernekleri ve kahvehanelerde görüşmeler yapacak.
SELDA GÜNEYSU
Yayınlanma tarihi: 8 Mayıs 2019 Çarşamba, 01:59

[Haber görseli]Kanaat önderleri, hemşeri gruplarının içindeki etkili isimlerle de özel görüşmeler yürütecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanı sıra parti yönetimi de sık sık İstanbul’a gidecek.

Bahçeli, YSK’nin İstanbul kararının ardından önceki gece partisin başkanlık divanı üyelerini parti genel merkezinde toplamıştı. Edinilen bilgiye göre, Bahçeli, söz konusu toplantıda, partisinin “a” kadrosuna “Seçimlere hazır olun” talimatını verdi. Bu kapsamda, partisinin İstanbul milletvekillerine ve MYK üyelerine “İstanbul’a gitme, orada 7/24 çalışma” talimatı da veren Bahçeli, bu kapsamda İstanbul’daki 250 binin üzerinde nüfusa sahip ve İstanbul’da çok sayıda hemşerisi olan 15 ilin il başkanlarıyla görüşecek.

Bahçeli’nin kurmayları, “Hemşehriler üzerinden İstanbul seçmenine ulaşmak en isabetli yol olarak görünüyor. Genel Başkanımız gibi mitili (yorganı) İstanbul’a atmalarını isteyeceğiz” dedi.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Devlet Bahçeli

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