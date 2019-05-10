Kenan Sofuoğlu sanatçıları böyle hedef gösterdi: "Erdoğan sayesinde milyonersiniz"

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:



"Yazıklar olsun nankörler! Bu ülkeyi yaklaşık yirmi yıldır yöneten Recep Tayyip Erdoğan sayesinde her biriniz milyonersiniz, lüks hayatınız, milyonlarca takipçiniz var .İstanbul'a yapılan hizmetleri bizlerden çok sizler kullaniyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'na sözüm yok ama 'Fırsatı yakaladık hadi Ak Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim' diye birlik olan milyonlarca seveni olan yediği kabı pisleyen ünlü nankörlersiniz. Diyeceksiniz ki; 'Sen kimsin?' Motorcunun biriyim ama nankör değilim. Ülkesine sınıf atlatan liderine sadık bir vatandaşım. (Bu arada siyasetçi falan değilim)"