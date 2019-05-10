İmamoğlu'ndan Yıldırım'a 'mağduriyet' cevabı

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-(Binali Yıldırım sorusuna yanıt) Bir daha karşılaştığınızda sorun acaba kendi söylediklerine inanıyor mu? Neyin gaspı? Millet görüyor. Kendisi de inanmıyor. Mağduriyet meselesi de şöyle, belki aday olmakla mağdur olmuş olabilir.

-16 milyon insan mağdur. Onların mağduriyetini gidereceğiz. Türkiye'nin, demokrasiminizin geleceği için omuz omuza mücadele edeceğiz.

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-(Sultanahmet ve Ayasofya'nın arasındaki kitap fuarı) Vali beyin bürokratlarıyla toplantı yaptık. Emniyet ve turizm yoğunluğu açısından kitap fuarını doğru bulmuyoruz dediler. Öyle karar verdiyseniz devam edin dedik. Pazartesi randevu verdik, Cuma'ya attılar. Başka bir yerle telafi edelim dedik. Bizim öyle bir derdimiz olmaz. Arayışlarda bulunmasınlar. Vali beye de dün çağrı yaptım. Test etmesini dilerim. Kendileri emanetçi olarak duruyorlar. Ben seçilmiş büyükşehir belediye başkanı olarak buradayım kendileri emanetçi olarak. Sorsunlar, kendilerinin kaldırdıklarını söylemişlerdi. Benim kararım değildi. Oradaki bürokraside hak etmeden orada duran, bir kişiye ya da bir partiye hizmeti kendilerine görev bilmiş insanların orada olduğu doğrudur.

-Erdemli bir yönetimin İstanbul'a layık olduğunu İstanbullu'ya hissettireceğiz. Herkesin oyuna talip olan anlayışla devam edeceğiz.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar ise şu şekilde:



-YSK seçimi iptal etmedi, kendini iptal etti. Ampulün üstüne, ortasına bastı falan bunların hepsi boş tartışmalar. Bu seçimde şaibe yoktur. Şaibe YSK'dedir.

-Meseleyi CHP meselesi olarak görmeyen 82 milyon kişinin buna destek olacağını görüyorum. Mutlu bir Türkiye, kardeşçe yaşadağı Türkiye'yi kurabilmemiz için 23 Haziran'da İmamoğlu'nu açık ara farkla seçtirmemiz lazım.