Son dakika... DHA: Tutuklu Muhittin Böcek, 'etkin pişmanlık' kapsamında ifade veriyor

DHA, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in 'etkin pişmanlık' kapsamında ifade verdiğini duyurdu.

Muhittin Böcek’in bugün öğle saatlerinde Antalya Adliyesi’ne getirilerek ifadesinin alındığı, ifade işleminin sürdüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Temmuz 2025'te tutuklanmıştı. Ardından oğlu Gökhan Böcek, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan da tutuklanmış, Gökhan Böcek’in geçtiğimiz günlerde “etkin pişmanlık” kapsamında ifade verdiği ortaya çıkmıştı.

Gökhan Böcek ifadesinde, “Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba tarafından aranarak bizzat şahsım aranmıştır. Veli Ağbaba ile görüştüm. CHP genel merkezine benden destek istediklerini, tarafımdan 1 Milyon Euro verilmesi istendi” iddiasında bulunmuştu.

Aracı bir kişiyle parayı CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya verdiğini iddia eden Böcek, “Bu paranın neden istendiğini sorduğumda Veli Ağbaba, babam Muhittin Böcek’in Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini söyledi” ifadelerini kullandı. Böcek, "Bu olaylardan önce seçim sürecine girildiğinden babam Muhittin Böcek bana 'genel merkezin maddi ve manevi destek ricaları olacaktır, bunları bu seçim zamanında halledersin' dedi. Veli Ağbaba arayınca tekrar babama 1 Milyon Euro istenmesi hususunu sorma gereği duymadım" demişti.