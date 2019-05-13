CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, 'Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Venezüela’nın Yüksek Seçim Kurulu olan Ulusal Seçim Konseyi’nin Başkanı Tibisay Lucena 2 Mayıs 2019 tarihinde, 9 bavulla İstanbul’a gelmiştir' diyerek 'Şimdi de seçim yolsuzluğu mu ithal edildi?' ifadesini kullanarak Meclis'e sordu: 'Şimdi de seçim yolsuzluğu mu ithal edildi?'

İşte Ahmet Ünal Çeviköz'ün Meclis'e verdiği önerge;

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Venezüela’nın Yüksek Seçim Kurulu olan Ulusal Seçim Konseyi’nin Başkanı Tibisay Lucena 2 Mayıs 2019 tarihinde, 9 bavulla İstanbul’a gelmiştir. Açık kaynaklarda paylaşılan bilgilere göre, 7,360 $ tutarındaki business class biletinde yazan dönüş tarihi 14 Mayıs’tır. Venezuela’daki durum gözönünde bulundurulduğunda Lucena’nın geri dönmeme ihtimali de mevcuttur.

Tibisay Lucena, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nde Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) başkanıdır. Lucena’nın ismi Venezuela’da seçim şaibelerine karışmıştır. Venezuela halkının bir bölümünden büyük tepki gören bir isimdir. Örneğin, Lucena’nın Venezuela’da Temmuz 2017'de yapılan ve bir milyon hileli oy nedeniyle şaibeli olduğu düşünülen seçimlerde rol oynadığı belirtilmektedir. Söz konusu seçimlerde ‘katılım oranı’na ilişkin verilerin de sahte olduğu ileri sürülen ciddi iddialar arasındadır.

Tibisay Lucena’ya ilişkin açık kaynaklar bu kişinin birçok ülke ve kuruluşun yaptırım listesinde olduğunu göstermektedir. Lucena’nın Venezuela’nın komşusu Kolombiya’ya girişi yasaktır. ABD, Kanada, AB, Meksika, Panama, İsviçre Lucena’ya yaptırım uygulamaktadır.

Yaptırım uygulanan onlarca Venezuelalı yetkiliden sadece altı kişiye bu ülkelerin tamamı tarafından yaptırım uygulanmaktadır ve Lucena da bu altı kişiden birisidir. Adının 200 kişilik yaptırım listesinde de Avrupa Birliği’nin 18 Ocak 2018'de ilan ettiği yedi kişilik yaptırım listesinde de yer alması, onun ‘çok önemli’ bir şahsiyet olduğunu göstermektedir. Kendisine uygulanan yaptırımların temel gerekçesi Venezuela seçimlerindeki rolüdür.

Yukarıdaki bilgi ve gelişmeler ışığında, Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena’nın İstanbul ziyareti en hafif ifadeyle şüphelidir. Bu bağlamda;

1. Venezuela’ya yaptırım uygulayan bütün ülkelerin ve kuruluşların listesinde olan Lucena’nın neden Türkiye’ye geldiğine dair size ulaşan bilgiler nelerdir?

2. 12 günlük bir seyahat için yanında dokuz bavul taşıması izaha muhtaç değil midir? Bu konuyla ilgili olarak bir inceleme yapılmış mıdır?

3. YSK’nın 23 Haziran’da İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararı göz önünde bulundurulduğunda, ismi seçim şaibelerine karışmış bu şahsın İstanbul’da bulunması, yenilenecek İstanbul seçimlerine ilişkin yurttaşlarımızda endişeler yaratmıştır. Seçimlerin güvenliği açısından bu ziyaret ve adıgeçenin Türkiye'deki temasları konusunda hangi tedbirler alınmıştır?

4. Venezuela’dan Türkiye’ye getirildiği ileri sürülen altınların İstanbul seçimleri kapsamında kullanılacağı iddiası hakkında hangi araştırmalar yapılmış ve hangi tedbirler alınmıştır?

5. İktidar yetkilileri ile ismi geçen şahıs arasında görüşmeler olmuş mudur? Bu görüşmeler ne zaman başlamıştır? Toplam kaç görüşme yapılmıştır? Görüşmelerin gündeminde neler yer almıştır?