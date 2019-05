Kayıp İstanbullular!

31 Mart seçimlerinde oy kullanan yüzlerce seçmenin, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçmen sorgulama sisteminde isminin olmadığı ortaya çıktı. İsimlerinin listelerde bulunmaması üzerine nüfus müdürlüklerine giden seçmenler, “Herkes seçmen sorgulama sistemine girerek isimlerini kontrol etsin. Bu kadarı tesadüf olamaz” dediler.

23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimlerinde YSK’nin internet sitesindeki seçmen sorgulama bölümüne giren yüzlerce yurttaş isimlerini göremeyince büyük bir şok yaşadı. 31 Mart seçimlerinde Avcılar’da oy kullanan S.Ç. isimli yurttaş YSK’nin sitesine girerek ismini sorgulattığını belirterek “3-4 gün önce ismimi kontrol etmek için YSK’nin sitesine girdim. YSK’deki durumu sorgulamak için baktım ama 31 Martta oy kullanmama rağmen şu an YSK’nin sitesinde seçmen olarak görünmüyorum. Ama e- Devlet’te görünüyorum. Neler yapmam gerektiğini bilmiyorum. İlk işim ilçe nüfus müdürlüğüne başvuru yapmak olacak. İsmimin görünmemesi bence bir sistem hatası değil, ismi gözükmeyen insanlar burada ortaya çıkıyor ve bu insanların siyasi görüşleri ortak. Bu bence tesadüf değil” dedi.

Gazeteciler Emin Çapa ve Rahşan Gülşan da YSK sisteminde isimlerinin bulunmadığını açıkladılar. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emin Çapa, “YSK’nin internet sitesine göre ‘seçmen’ değiliz. Her seçim olduğu gibi internet üzerinden kaydımıza baktık ve bu sefer eşim de, ben de yokuz. Nasıl yani? 1.5 ayda dijital kütükten sildiniz mi bizi? Nüfus müdürlüğü yolları göründü. İnanamayıp defalarca tekrar tekrar baktım. Kendi kendime, ‘Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar alamazsın’ diye üstelik. Hepiniz seçmen sorgulama sistemine girin” dedi. Rahşan Gülşan da hesabından sahte seçmen olduğu bilgisini e- Devlet sayfasındaki ekran görüntüsü ile paylaşarak “İyi ki şüphelenip seçmen kaydıma bakmışım. On yıldır yalnız yaşadığım evde hiç tanımadığım iki kişi oturuyor görünüyor. Yuh artık” ifadelerini kullandı.

‘Oylarınıza sahip çıkacağız’

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçmen listelerinde isimlerin görünmemesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Seçmen listelerinde adımız görünmüyor diye kaygılanmakta haklısınız çünkü her şeyi yapabileceklerini biliyoruz. Ancak rahat olun, aynen 31 Mart öncesinde olduğu gibi tüm detayların yakın takipçisiyiz. Bir kez daha oyunlarını bozarak oylarınıza sahip çıkacağız” dedi.