İspanya'da gündem Arda Güler ve Jude Bellingham: 'Pozisyonundan uzaklaştı, felaket geldi'

Jude Bellingham'ın Real Madrid'de ilk 11'e dönüşü İspanya'da tartışılmaya devam ediliyor.

Sport'ta yer alan haberde, "Jude Bellingham'ın Real Madrid'deki hikayesi bugüne kadar anlaşılması zor. Oyuncu, komple bir orta saha oyuncusu olarak geldi, ilk birkaç ayda Ballon d'Or için yarışarak doğal bir gol makinesi olduğunu gösterdi ve ardından neredeyse tamamen gözden düşerek, sahada rolünü bulamayan, sadece ara sıra parlak anlar sergileyen bir oyuncuya dönüştü" ifadeleri yer aldı.

" Y ÜZDE 50'L İK GALİBİYET ORANI "

Real Madrid'deki düşüşün Bellingham'ın takıma dönüşüyle birlikte başladığı belirtilirken, "Jude Bellingham olmadan Real Madrid 5 maç oynadı ve 5'ini de kazandı. Sadece birkaç dakika yedek kulübesinde yer aldığı maçlarda ise takım 6 maç oynadı ve hepsini kazandı. Çarpıcı istatistik, ilk 11'de başladığı maçlardan geliyor. Toplamda 14 maçta forma giyen Bellingham, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Yüzde oranı yıkıcı: Bellingham olmadan veya İngiliz oyuncu yedek kulübesinden oyuna girdiğinde Real Madrid maçlarının %100'ünü kazanırken, orta saha oyuncusu ilk 11'de başladığında bu maçların sadece yüzde 50'si galibiyetle sonuçlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

"ARDA POZİSYONUNDAN UZAKLAŞTI, FELAKET GELDİ"

Bellingham'ın dönüşüyle Arda Güler'in de mevcut pozisyonundan uzaklaştığı ve bu durumun zaman zaman felaketle sonuçlandığı ifade edilirken, "Omuz ameliyatı geçirdikten ve Espanyol ile Levante maçlarında sadece birkaç dakika oynadıktan sonra, Bellingham Atlético Madrid karşısında ilk 11'de başladı. Xabi Alonso'nun kararı, Arda Güler'i parladığı pozisyondan uzaklaştırdı ve bu durum felaketle sonuçlandı; Simeone'nin takımı onları 5-2'lik skorla ezdi" denildi.

BELLINGHAM'IN D ÖNÜ Ş Ü VE ARDA'NIN PERFORMANSINDAK İ D Ü Ş Ü Ş

Haberde son olarak Bellingham'ın dönüşüyle Arda Güler'in formundaki düşüşün de aynı döneme denk geldiğine vurgu yapılırken şu ifadeler kullanıldı:

"Her şeye rağmen, Bellingham orta sahada baskın bir güç haline gelemedi. Vizyonu her zaman ceza sahasına yönelik ve burada sık sık Mbappé ile çatışıyor. Çok fazla top sürüyor, çok fazla dokunuş yapıyor ve bu da en iyi seçenekleri bulmasını engelliyor ve Real Madrid'e takımın çok ihtiyaç duyduğu organizasyonu sağlamıyor. Daha da kötüsü, dönüşü Arda Güler'in form düşüşüyle ​​aynı zamana denk geldi.

Real Madrid'de, iki yıl önce kimsenin tahmin edemeyeceği bir soruna çözüm bulma ihtiyacı giderek daha acil hale geliyor."