CHP'den Erdoğan'a 'Kamer Genç' yanıtı: ‘Bu tip durumlarda hani bir söz vardır…’

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, düzenlediği basın toplantısında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP’li merhum milletvekili Kamer Genç’in mezarı başındaki bir anma görüntüsünü gündeme getirerek yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.

Emre, görüntünün güncel olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu görüntünün güncel olmadığının altını çizelim. Bu görüntü 2020 yılına ait bir görüntü. Bir özel görüntü. Orada bir resmi cenaze töreni vesaire de yok. Genel Başkanımız o zaman genel başkan değil. Grup başkanvekili ve geçmişte rahmetli Kamer Genç ile yakın çalışmış, ağabeylik, kardeşlik yapmış, dostluk yapmış. Bu bilinen bir durum, bilinen bir isim. Her yıl da kendisi anmaya gider. Dolayısıyla orada da oradaki o günkü anma töreni ya da işte sonrasındaki durumu tertipleyen düzenleyicisi değil. Orada çıkan yıllarca önceki bir görüntü üzerinden bugünün gerçeği, bugünün düzenini, bugün yaşananları merkeze alıp tartışmayı çok sağlıklı bulmuyoruz. Çünkü bazen biz şunu yaşıyoruz Türkiye'de, yani ülkede ciddi problemler var diyoruz. Bakıyorsunuz yıllar öncesine dayanan bir söylem bir konuşma üzerinden bir siyaset inşa etmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bizim önceliğimiz bugün Türkiye'nin yaşadığı problemler ve bu problemlere ilişkin nasıl çözeriz, aciliyetler. Bunun böyle Türkiye'nin merkez problemi gibi konuşulmasını, bu yönüyle güncel ve doğru bulmadığımızın altını çiziyoruz. Tayyip Bey bahsetmiş midir? Bahseder, siyasette vardır bu. Ama şunun da ben bir kez daha altını çizeyim: Mevcut yönetememe durumunu yaşadığı semptom var Tayyip Bey'de de. Ülke maalesef kötü yönetiliyor. Bu tip durumlarda hani bir söz vardır; ‘Batmış müflis, eski defterleri açar’ diye. Eskiden bir şeyler arayışı var. Oralardan bir algı yönetimi, bir kutuplaşma; belki bu vesileyle büyük kesimi ben nasıl kutuplaştırırım gibi bir düşünce var. Ama bizim gerçeğimiz, toplumun gerçeğiyle paralel bir şekilde ilerlemektedir.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söylemişti:

"Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanının yalnızca 5 dakika için uluslararası bir toplantıda muhataplarına yalvarmasını istemeyiz. Bırakın siyasetçisini, bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen hiç kimsenin Türkiye'yi bu duruma düşürmeye hakkı olamaz. Sayın Özel, ülkesini yabancılara kötülemeyi belki kendisine yakıştırabilir. Sayın Özel, muhatabından 5 dakika dilenmekten belki gocunmayabilir ama biz bunu Türkiye'nin ana muhalefet partisine ve genel başkanına asla yakıştırmıyoruz. Milletimizin desteğiyle 23 yıldır Türkiye'yi uluslararası arenada iftiharla temsil eden bir siyasetçi olarak Batı karşısındaki bu kompleksi tavrı ben içime sindiremiyorum. Hatta Sayın Özel'in tüm Türkiye'nin başını öne eğdiren içler acısı hallerini gördükçe inanın onun adına ben hicap duyuyorum. CHP'li vatandaşlarımın da böyle bir ezikliği, böyle bir lakayıtlığı kendi gönül dünyalarında kabul etmediklerine inanıyorum. Hoş daha mezar başında nasıl davranacağından habersiz, kabristanda kadeh tokuşturmayı maharet zanneden birisinden yurt dışında diplomatik temas beklemek beyhude bir uğraştır. Kendi müteveffa milletvekiline saygı duymayan, soruyorum, millete saygı duyar mı? Kendi örfünü, adetini bilmeyen diplomasinin teamüllerini bilir mi? Çıkmışlar bir de bu edepsizliği savunmaya kalkıyorlar. Ne diyelim, Allah CHP'li vatandaşlarımıza sabır, bunlara akıl fikir versin"