Pakdemirli’nin özel villasında bakanlık memurlarını görevlendirdiği ortaya çıktı

Yerel seçim öncesinde patates-soğan fiyatlarının katlanması tartışmaları sırasında hedefte olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, bakanlık personelini kendi hizmetine aldığı ortaya çıktı. Pakdemirli’nin göreve gelmesinin ardından bakanlık personelini Ankara İncek’te olduğu belirtilen villasında çalıştırma talebinde bulunduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın olası kabine değişikliğinde koltuğunu koruyup koruyamayacağı tartışılan Pakdemirli’nin memurları kişisel görevlere aktarması bakanlık koridorlarında da konuşulmaya başlandı.



Bakanlık kaynakları, sürecin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesi ve Pakdemirli’nin koltuğa oturması ile başladığını aktardı. Tartışmalar yaşansa da görevlendirilen memurların bakanın villasında işlerine dönem dönem devam ettiği belirtildi. Bakanlığın Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı personelin bakanın özel hizmetinde çalıştırıldığı, bazı memurların ise villada çalışmayı reddettiği aktarıldı. Bakanlık bürokratları ile memurlar arasında özel görüşmeler yapıldığı, bakanın özel konutunda çalışmalarının teklif edildiği ve “çalışır mısın?” denilerek ikna süreçlerinin işletildiği öğrenildi.



Yönetmelikte yok



Konu ile ilgili ulaşmaya çalıştığımız ve tartışmaların odağındaki Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ecmel Ercan sorularımızı yanıtlamadı. Ulaşabildiğimiz bakanlık bürokratları da bakanın villasında “Kamu Konutları Yönetmeliği” kapsamında işlem yürütüldüğünü aktardı. Bu kapsamda Kamu Konutları Kanunu kapsamında yönetmelikteki “Özel Tahsisli” konutların “lsınma giderleri, demirbaş eşya ve mefruşat giderleri, aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, aşçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri ile her türlü işletme, bakım ve onarım giderleri ilgili kurum ve kuruluşlarınca karşılanır” maddesi hatırlatıldı. Ancak temizlik ve onarımının yaptırıldığını belirtse de yönetmelikte yer almayan, bakanın villasında tam zamanlı çalışmaları istenen bakanlık personeli görevlendirmesine ilişkin sorular ise yanıtsız kaldı.