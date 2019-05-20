İhale işleri de babadan oğula geçiyor

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, "Benim bugün üzerinde duracağım ve sizlere aktaracağım konu, "Açık ihale ile yapılması gereken otobüs kiralama işlerinde yüksel bedeller harcanması meselesidir" diyerek Sistemli Dağıtım Hizmetleri A.Ş'nin Gaziantep, Serik, Şahinbey Belediyesi, ASKİ, Adana ASKİ, SASKİ'de Toplam 60 ihaleyi 283 milyon TL'lden aldığını yazdı.

Ağırel'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:



Daha önce 11 Mayıs'ta yazdığım "İstanbul baronu" başlıklı yazımı hatırlıyor musunuz? Hatırlamayanlar için kısa bir hatırlatma yapmam gerekiyor.

Sayıştay 2017 denetleme raporunda personel taşıma ve araç kiralama işlemlerindeki usulsüzlüklerden bahsetmiştim. Kitabım "ŞAKİ"de de bu durumu yazmıştım.

"2017 yılı 363 hatlık personel taşıma hizmet alımı işi" (2016/399318 ihale numarası ile) ihale edildi. İhaleyi Adem Altunsoy, Mehmet Altunsoy ve Yılmaz Aytaş'ın sahibi olduğu Platform Turizm. Taş. Tem. Hiz. adlı şirket kazandı.

Firma sahibi Adem Altunsoy kimdir peki?

Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak'ın damadıdır kendisi. 3 Mayıs 2002'de Nuri Albayrak'ın kızı Elif Albayrak'la evlendi. Çiftin nikâh şahitliğini çiçeği burnunda bir parti olan AKP'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yapmıştı.

2011 yılından itibaren Albayrak'ın damadı Adem Altunsoy İstanbul Belediyesi'nden tam 212 adet ihale aldı.

İstanbul'daki hemen her belediyeden ve İBB iştiraklerinden yüksek fiyatlı ihaleleri rakip tanımadan alıyor. Öyle ki EKAP kayıtlarına göre Albayrakların damadının İstanbul'da 2011'den bu yana toplam aldığı ihale bedeli 1.6 milyar lirayı bulmuş vaziyette.

Gelelim bugünkü konumuza…

Yazım yayınlandıktan birkaç gün sonra katıldığım TV programında konu ile ilgili tekrar açıklama yaptım. Takipçilerimden birisi bana bir kişinin şahsıma hakaret ettiğini, tehdit ettiğini bildirdi. Kontrol ettim gerçekten de şahsım hakkında hem hakaret hem de tehdit vardı.

Ne diyordu?

"Babamın ve diğer isimleri ağzına alırken önce besmele çekeceksin. Sonra kemiğini veririz."

"Bir laf daha var köpek cami duvarına yaparmış diye. Prim yapmaya çalışan şeref yoksunu adamlar."

Kim peki bu sözlerin sahibi Okan Aytaş.

Albayrak'ların damadının şirketi Platform Turizm. Taş. Tem. Hiz. Adlı şirketin ortağı Yılmaz Aytaş'ın oğlu.

Oğul Aytaş neden bu kadar agresif diye sordum kendi kendime. Biraz araştırma ile sebebini de öğrenmiş oldum.

Okan Aytaş, ATS Yedek parça Servis San. Tic. Ltd. Şti.'nin ve ATS Yedek Parçada Sistemli Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin sahibi.

Ne var bunda diyebilirsiniz anlatayım…

Süreç, Antalya Serik CHP Meclis üyesi Ömer Gürler 2015-2016 yıllarında meydana gelen mal ve hizmet alımlarında usulsüzlük yapıldığını iddia ederek İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapmasıyla başladı.

Kireç alımı, usulsüz çiçek ve bitki alımı, açık ihale ile yapılması gereken otobüs kiralama işlerinde yüksek bedeller harcanması nedeniyle konunun soruşturulmasını istemiş. İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermemiş ancak Danıştay bu kararı bozmuş.

Danıştay Birinci dairesinin (2017/2117 esas, 2017/2547 nolu) kararına göre Serik Cumhuriyet Savcılığı da Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve 12 Belediye çalışanı hakkında dava açmış.

Benim bugün üzerinde duracağım ve sizlere aktaracağım konu, "açık ihale ile yapılması gereken otobüs kiralama işlerinde yüksel bedeller harcanması" meselesidir. Bu bahse konu ihale 2016 yılı otobüs kiralama işi. Parasal limitin altında kalmak amacıyla parçalara bölerek mevzuata aykırı olarak temin yöntemi gerçekleştirilmiş.

Peki bu işlemi yapan firma kim?

Bingo!

Okan Aytaş'ın sahibi olduğu Sistemli Dağıtım Hizmetleri A.Ş.

Peki Serik Belediyesi'nden davalara konu olan bu firma ne kadar ihale almış dersiniz?

2016-2018 tarihleri arasında park, yeşil alan ve havuz bakım, araç kiralama olmak üzere toplamda sadece Serik belediyesinden 9 ihale almış ve toplam bedeli 57 milyon TL.

Bitti mi? Hayır tabii.

Bu sadece Serik Belediyesi'ne ait olandı.

Gaziantep GASKİ, Şahinbey Belediyesi'nden 3 adet Online Sayaç okuma ve Eğitime Destek, Spor, Sanat Ev Meslek Eğitimi konulu ihale almış toplam tutarı 17 milyon TL…

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Sayaç Okuma Kesme Açma işi için 51 milyon TL…

Adana ASKİ Kaçak Kullanım Tespiti, Sayaç Sökme Takma Açma Kemse Hizmeti işlerini 6 ihalede 18 milyon TL…

Sakarya SASKİ 2 milyon TL, Malatya Maski Araç Kiralama 33 milyon TL, Kocaeli belediyesi Sayaç okuma 20 Milyon TL...

Peki ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi?

Olmaz olur mu!

İSKİ, İGDAŞ, UGETAM, İETT gibi kurumların tamamından 2011-2019 tarihleri arasında toplam 36 ihale almış tutarı ise 85 milyon TL.

Peki, Sistemli Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin tüm Türkiye'de almış olduğu ihalelerin toplamı ne kadar?

Toplam 60 ihaleyi 283 milyon TL bedelle almış. Yani eski para ile 283 trilyon!

Peki, neden bunları yazdım biliyor musunuz?

Yaptığımız iş çok zor. Bunun bilincindeyim. Kimin ihale oyunlarını yazsam bir yerlerden ses geliyor. Kimi tehdit ediyor, kimi hakaret ediyor, kimi de takip edip dövüyor. Can güvenliğimiz? İşte o yok. Yargı bizlere saldıranları serbest bırakıyor.

Şunu anlatmaya çalışıyorum.

Bir firma kurup ihale almak suç değil. Fakat kanunların arkasından dolanarak yüksek ücretlerle belediyeleri sömürerek iş yapmak bu milletin parasını-kanını emmek demektir.

Bana hakaretler edip, tehdit eden kişilerin tamamı böyle. Ya bizler hakkında itibar suikastı yaparlar ya da canımıza kast etmeye çalışırlar. Yine de her ne olursa olsun ben sizlere belgeler ile gerçekleri yazmaya devam edeceğim.