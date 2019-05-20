İmralı çıkışı! Destici, 'liderler fotoğrafı'nı değerlendirdi

BBP lideri Destici, Ankara’da gazetecilerle iftar programında bir araya geldi. Destici, 19 Mayıs’ta Samsun’da düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi’nin katılımıyla verilen yan yana fotoğrafı değerlendirdi. Destici, “Cumhurbaşkanımız ve Samsun Valisi’nin siyasi bölücüler dışındaki genel başkanları davet etmesi çok önemliydi. Gönül isterdi ki 1-2 arkadaşımız da orada olsaydı fotoğraf tamamlanacaktı. Milletimiz Türkiye İttifakı görmek istiyor, bu da o ittifakın fotoğrafıydı. Partilerimiz, fikirlerimiz, düşüncelerimiz, bakış açılarımız, hatta ideolojilerimiz farklı da olsa memleketimizin ihtiyacı olduğunda bir araya gelebilmeliyiz” dedi.

‘İstanbul’da duruşumuz aynı’



Destici, 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine ilişkin de “Saflar netleşmeye başladı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın adayı var. Biz BBP olarak 31 Mart seçimlerinde aday çıkartmadığımız yerlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğimizi söyledik. 15 Temmuz’da, 24 Haziran’da nerede durduysak aynı yerde dimdik durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na karşı Çubuk’ta gerçekleştirilen linç girişimi sonrasındaki geçmiş olsun ziyaretini anımsatan Destici, o dönemki boykot ve sokağa inme tartışmalarının fayda getirmeyeceğini belirterek “Son sözü yine sandık söyleyecek” dedi. Destici, İstanbul seçimleri için de BBP teşkilatının çalışmalarına başladığını açıkladı.



‘Eldeki kuşlar kaçabilir’



İmralı görüşmesini de değerlendiren Destici, “Bunun yanlış olduğunu ifade ediyorum. Bu konuda bizi kimse ikna edemez. Burada İstanbul seçimlerine yönelik bir görüşme gerçekleştiriliyorsa bu bir tuzaktır. Bunu siyasi ortaklarımıza da net bir dille söylüyoruz. Bir takım çevreler, geçmişte çözüm sürecini yaşatan şahıslar sanki İstanbul seçimlerine olumlu yönde bir etkisi olur, gibibir hamle yapma peşindeler. Ama İstanbul seçimlerinin sonuçlarına, Cumhur İttifakı için hiçbir artış olmayacağı gibi tam tersine eldeki kuşların bir kısmının kaçmasına da neden olabilir. Zararı olabilir. Bunu telkin edenler dikkate alınmamalıdır, göz kırpılmamalıdır. Apo’nun tecriti devam etmelidir” diye konuştu.