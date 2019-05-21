Erdoğan, 'Türkiye ittfakı' söylemini yineledi: Seçim biter Türkiye kalır

Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un davetiyle Meclis’te tüm dönem milletvekilleriyle iftar programında bir araya geldi. Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:



Demokrasi eksikliği: Coğrafyamızda milli birliğini, bütünlüğünü kaybeden ülkelere baktığımızda en büyük eksikliğinin demokrasi eksikliği, milli iradenin tecellisindeki kopukluklar olduğunu görürüz. Bin yıllık vatanımız olan bu toprakları elimizden almak için her şeyi yaptılar, hâlâ yapıyorlar. Terör örgütlerinden ekonomik tetikçilere kadar ellerindeki tüm imkânları kullandılar. Yek vücut hareket ettik, bu oyunları bozduk.



Siyasi rekabet, zenginliğimiz olmalı: Ülkemizdeki siyaset kültürü, zaman zaman çok sert tartışmaları, çekişmeleri ve rekabeti beraberinde getirebiliyor. Siyaseti ülkemize ve milletimize hizmet için yapıyorsak bu durum elbette demokrasinin cilvesi olarak kabul edilir. Demokrasinin ve hukukun kuralları içinde yürüttüğümüz siyasi rekabet bu birlikteliğin engeli değil, zenginliği olmalıdır.

Aynı geminin yolcusuyuz: Seçimler yapılır, kanunlar görüşülür, kararlar alınır, söylemler ifade edilir. Sonuçta hepsi gelip geçer geriye sadece Türkiye kalır. Hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız. Tuzakları aşabilirsek, 2023 yılında bambaşka bir Türkiye’de yaşıyor olacağız. En önemli görevlerden biri Meclisimize ve siyasi partilerimize düşüyor. Gelin ülkemiz ve milletimiz üzerine oynanan bu büyük oyunu birlikte bozalım.