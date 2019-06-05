MHP lideri Devlet Bahçeli'nin şifreleri: Yalana sahip çıktı

MHP'nin bayramlaşması sırasında bir konuşma yapan MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul seçimlerine değindi. İstanbul'daki seçimlerin artık belediye seçiminin ötesine geçtiğini belirten Bahçeli'nin konuşmasındaki dikkat çekici ayrıntılar şöyle:

BEKA YOK AVRUPA, ABD VAR: AKP'nin İstanbul seçimlerini kaybetmesinden sonra rafa kaldırılan 'beka' söylemini Bahçeli bu kez kullanmadı. Bahçeli, "İstanbul seçimleri düşünülenin çok çok ötesinde Türkiye'ye karşı oynanan büyük oyunun neticilendirilmesini önlemek için gece gündüz çalışmalıyız. Seçmenlerin 23 Haziran'da sandığa giderek Avrupa'yı ABD'yi şaşkına çevirecek bir davranışı sergilemelerinde yarar görüyoruz" dedi.

HIRSI TÜKENMEYEN POLİTİKACILAR: Bahçeli'nin sözlerinden öne çıkan bölümlerden biri ise 'hırsı tükenmeyen politikacılar' ile ilgili kısımdı. Bülent Arınç'ın AK Partili bakanların ve milletvekillerinin yanında "Arkadaşlar bu partili cumhurbaşkanlığı doğru model olmadı. Acaba hem ülkemiz hem de Başkanımız Erdoğan'ın geleceği için parlamenter sisteme dönmemiz daha mı hayırlı olur, diye düşünüyorum. Bunu tartışmalıyız" dediği geçen hafta basına yansıdı. Bahçeli "Bu seçimlerde Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi yozlaştırılmak istenmektedir. Bu seçimlerle Cumhurbaşkanlığı makamı itibarsızlaştırılmak istenmektedir. Bu seçimlerde sadece ve sadece A partisini B partisini düşünmek yerine her partinin arkasındaki gölgeleri fark ederek ilişkileri gözetleyerek bir karar vermenin arifesindeyiz. Bu seçimlerin arkasında FETÖ, PKK, hırsı tükenmeyen politikacılar vardır."

SAADET PARTİSİ'NE Mİ? NE YAPMAK İSTEDİKLERİ BELLİ DEĞİL: Bahçeli, "seçimde iki aday gözüküyşor, diğerleri türevi" diyerek Saadet Partisi'ni hedef aldı. İstanbul seçimlerinde aralarında DSP'nin de bulunduğu birçok parti adaylarını çekerken Saadet Partisi, kendi adayları Necdet Gökçınar'ın sezime katılacağını açıklamıştı. Bahçeli konuşmasında şunları söyledi: "Bu seçimler Türkiye'nin geleceğini belirleme konusunda önemlidir. 2 aday var, diğerleri türevleri. Ne yapmak istiyorlar belli değil. Kimisi 'varım' diyor kimisi 'yokum' diyor."

YALANI SAHİPLENDİ: YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal kararında bile 'oyların çalınması' gibi bir gerekçe yoktu. Hatta iptal kararından sonra 'çaldılar' sözünü ilk kez dile getiren AKP adayı Binali Yıldırım da “Onu söymeye mecburdum. Niye mecburdum, çünkü bir algı operasyonu yapıldı. Yani orada bir hukuki tabir değil, farkındayız” açıklaması yapmıştı. Bunun yalan olduğunu bile bile Bahçeli bu sözlere sahip çıktı Bahçeli şöyle konuştu: "Oyların çalınması Hırsızlığın üzerini demokrasiyle kapatmanın anlamı yok. Oylar çalınmıştır."

SEÇİMLER BİTTİKTAN SONRA SORUŞTURMA: Bahçeli, konuşmasında seçimlerden sonra soruşturma açılmasını istediğini de belirtti. Bahçeli, "Bu seçimler bittikten sonra açıkça ifade ediyorum. Bu ülkeyi seven politikacı, bilim insanı, savcısı hakimi 31 Mart seçimleri ve öncesinde Türkiye üzerinde kurulan kumpasları yakınen araştırmalı ve soruşturma nedere başlamışsa sonucu alıncaya kadar devam etmeli" dedi.

TELEVİZYON TARTIŞMAYA OLUMLU BAKTI: Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Televizyona tartışalım' önerisi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından defalarca kabul edilmemişti. bu konuya hiç girmeyen Bahçeli, İstanbul'un seçilmiş belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP adayı Binali yıldırım'ın ekranda tartışmasını 'tartı' olarak nitelendirerek olumlu karşıladı. Bahçeli şunları söyledi: "İki aday bayram sonrası bir araya gelmeyi düşünmektedir. Bu önemlidir, iyi bir tartıdır. Bir tarafta birikim diğer tarafta sonradan yıldızlaştırılan şahıs. Bu çağrıyı yapan Didem Arslan hanımefendiye teşekkür ediyorum. İnşallah onun tecrübesiyle bir araya geliş sağlanır. Hangi TV olursa olsun bütün TV yöneticileri katılarak bir tartıya 23 Haziran'dan evvel çıkılmalı. Bakalım her şey nasıl güzel olacakmış göreceğiz."