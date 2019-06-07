Erdoğan'dan 'seçim' açıklaması

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

Erdoğan Demokratik görevi bütün vatandaşların yerine getirmesi büyük önem taşıyor. İstanbul dışına çıkmış olan vatandaşlarımızın bu seçim için geri dönüşleri çok önemli. Kampanya süreci içinde organizasyon heyetinin bize yüklediği görevler var. Parti teşkilatımızın yaptığı çalışmalar var. Seçmenimiz görevini yerine getirecektir.



1 milyon 700 bin sandığa gitmeyen seçmeni minimize etmek, neredeyse sıfıra indirmek çok önemli.

Doğu Akdeniz

Biz Kıbrıslı soydaşlarımızın haklarını korumakta kararlıyız. Yeni aldığımız sondaj gemilerimiz de bölgeye intikal ediyor. Onların korunmaları noktasında silahlı kuvvetlerimizin ilgili fırkateynleri bölgede. Bölgede çıkacak olan münhasır, petrol veya diğer noktalarda Güney Kıbrıs'ın nasıl hakları varsa Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Biz bunu yedirtmeyiz. Diplomatik ilişkilerimiz var. Bunun dışında da bize ait olan haklar var.

Yeni Af Yasası

Adalet Bakanımız bu işle uğraşıyor. Karar çıkınca haber vereceğiz.