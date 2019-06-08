Uğur Dündar: Moderatörlük yapmama kararı aldım

23 Haziran'da yeniden yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri öncesi AKP'nin adayı Binali Yıldırım'dan, Ekrem İmamoğlu ile katılacağı ortak yayın için Uğur Dündar'ın yönetmesine ilişkin bir talep gelmişti. İmamoğlu da söz konusu talebe olumlu yanıt vererek, "memnun olurum" dedi.

Uğur Dündar son olarak yaptığı açıklamada, "Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

DÜNDAR: MODERATÖRLÜK YAPMAMA KARARI ALDIM

Dündar'ın açıklaması şöyle:

"Tarihi 31 Mart seçimleri öncesinde, Sn.B.Yıldırım ve Sn.E. İmamoğlu’nun katılacağı açık oturumun moderatörlüğü için her iki adayın da ismim üzerinde uzlaşmaları, onurla sürdürdüğüm 50 yıllık meslek hayatımın manevi madalyalarından biri olmuştur.

Halkımızın yıllardır Türkiye’nin en güvenilir ismi olarak tarafıma gösterdiği güvenin, siyasi kutuplaşmanın zirveye çıktığı bu dönemde ve böyle önemli bir konuda her iki aday tarafından paylaşıyor olması son derece anlamlı ve değerlidir.

Her iki adaya da teşekkür ediyorum.

Kendime ve toplumuma karşı duyduğum sorumlulun bilinciyle, bu açık oturumda adaletin terazisini milim saptırmayacağıma ve geçmiştekilerde olduğu gibi, her iki tarafın da yayın sonrasında teşekkürleriyle karşılaşacağıma en ufak şüphem yoktur. Bunlarla birlikte...

Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum."

Dündar'ın kararının ardından bir açıklamada Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, Dündar'ın kararına üzüldüğnü belirterek şu ifadeleri kullandı:

Uğur Bey’in kararına üzüldüm. "Adaylar ve demokrasi zarar görür" diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım!

O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda "birilerinin" baskısı etkili olmamıştır.

DÜNDAR'A CANLI YAYIN TEHDİDİ

Gazeteci Uğur Dündar, teklifi kabul etmemesi için tehditler aldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar, “Dünden beri öyle şeyler yazılıyor ki! Komplolar, tuzaklar, tezgâhlar, kumpaslardan söz ediliyor. Moderatörlüğü kabul etmemem öneriliyor, hatta tehdit eden bile çıkıyor! Bunları yazıp çizenler sanırım benim Türkiye’nin en kıdemli televizyoncusu olduğumu, 50 yıldır bu işi yaptığımı unutuyor!” dedi. Partisi tarafından görevden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul adaylarının yapması beklenen canlı yayına ilişkin Binali Yıldırım ile görüştüğünü belirterek aralarında geçen dialoğu şöyle aktardı: “Sayın Başbakanım ben Uğur Dündar’ın moderatörlüğünde Kılıçdaroğlu ile tartışmaya çıktım, Uğur Dündar bana her türlü oyunu oynadı. Nasıl güveneceksiniz?’ dedim. Yıldırım ise ‘Ben istiyorum ki hiçbir bahaneleri kalmasın. Ben Allah’ın izniyle kendime güveniyorum’ dedi.” Gökçek’in yaptığı paylaşıma yanıt veren Uğur Dündar ise “Gökçek böyle yazdığına göre ben o oturumu son derece adil yönetmişim demektir. Nitekim Sayın Dengir Mir Mehmet Fırat, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile, Sayın Erdoğan da Sayın Baykal ile yaptığı tartışmalardan sonra bana teşekkür etmişlerdir. Melih Bey aynaya baktığında neden kaybettiğini anlar” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: MEMNUN OLURUM

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın aktardığına göre, Dündar'ın yayını yönetme talebine ilişkin görüş bildiren Ekrem İmamoğlu, “Ortak yayınla ilgili Uğur Dündar ismine hiçbir itirazım olmaz. Aksine memnun olurum. Sadece tartışmanın içeriğiyle ilgili İstanbul seçimi süreci ekseninde kalmak suretiyle hiçbir kısıtlama olmamalı” demişti.

YILDIRIM: 'DÜNDAR'I TERCİH EDERİM' DEMİŞTİ

Yıldırım program ile ilgili, "Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbulululara, vatandaşlara duyurması daha doğru." dedi. Yıldırım ayrıca programı kimin yöneteceği konusunda da ''Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim" ifadelerini kullanmıştı.