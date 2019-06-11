İmamoğlu hayatı kolaylaştıracak

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 16 yıldır girdiği hiçbir seçimi kaybetmediğini anımsatarak “Erdoğan sizce bir hata yaptı mı” sorusuna “Şu anda konumuz Cumhurbaşkanı değil İBB seçimi. Çünkü o kadar çok konuşan var ki bazen rakibimizin kim olduğunu şaşırıyoruz. 31 Mart’taki neticeden çok daha farklı bir netice ile karşılaşacağımızı belirtmek isterim” dedi. İmamoğlu, ilk kez açıkladığı “İşsizlik Destek Paketi” projesiyle işsiz yurttaşların hayatını kolaylaştırmak için belediye olarak atacakları adımları duyurarak “Bu şehrin kaynakları sadece bir avuç insana peşkeş çekiliyor. Ben, bu şehrin ailelerinin haklarını savunmaya geliyorum” dedi.

İmamoğlu, Taksim’deki The Marmara Otel’de “İstanbul’da Hayatı Kolaylaştıracak Çözümler Toplantısı” düzenledi. Projelerine, “Belediyenin işi değil” çıkışı yapanların daha sonra projelerini kopyaladığını söyleyen İmamoğlu, “Tam bir kopyala yapıştır kampanyası var. 25 yıl sonra gelebildikleri yer, haksızlık ve kopyala yapıştırcılık. Kopyala yapıştır yoluyla bile olsa, halkın gerçek sorunlarını, gerçek ihtiyaçlarını o kibirli gözlere gösterebildiğim için seviniyorum” diye konuştu.

Gıda, eğitim, sağlık ve sosyal yaşamın tüm alanlarında yapacağı desteklerle, İstanbullu aileleri yıllık 2 bin 500 liralık masraftan kurtaracağını belirten İmamoğlu, seçim öncesi kurulan tanzim satışları anımsatarak “Kışın soğuğunda, 16 milyonluk İstanbul’da 55 tane yer açıp insanları kuyruğa dizip afişe ederek, bir de adına ‘varlık kuyruğu’ deyip adeta milletle dalga geçtiğiniz bu seçim yatırımı, neyi çözdü de apar topar kaldırmaya başladılar? Bir de İGDAŞ indirimi diye bir şeyden bahsediyor. Sanki dertleri vatandaşın derdine çare olmakmış gibi, yazın ortasında doğal gaza indirim yapacaklarmış” dedi.

Kadın Emeği Ofisi ile kendi sınırlı imkânları ile çalışan tüm kadınlara destek olacağını söyleyen İmamoğlu, “İBB ev kadınlarının ürünlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda alıcıya ulaştıracak kanalı sağlayacak. İstanbullu kadınların kendi markası olacak. İBB İstanbullu kadınların ilk müşterisi olacak. Böylelikle hanelere aylık düzenli gelir sağlanmış olacak” dedi.

Çocukların ve gençlerin faydalanabileceği projelerle sosyal yaşamlarını destekleyeceklerini söyleyen İmamoğlu, “İstanbul’da 15-25 yaş arası toplam 2 milyon 278 bin gencimiz yaşıyor. Her türlü eğitim, kültür-sanat ve spor imkânlarını sunacağız” dedi.

‘İşsizlik Destek Paketi’

“Henüz kopyalanmamış bir destek paketimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum” diyen İmamoğlu, “İşsiz vatandaşlarımızın diğer destek paketleri ile birlikte bir nebze olsun hayatını kolaylaştırabilecek imkânlar sunan, ‘İşsizlik Destek Paketi’ni göreve geldiğimiz andan itibaren hayata geçireceğiz. Bu paket ile, ‘Bölgesel İstihdam Ofisi’mize başvurmuş, mesleği, yeteneği, birikimi ve piyasanın talepleri doğrultusunda iş bulma programımıza aldığımız her kişi, kendisine bir iş imkânı sağlanana dek, toplu ulaşımdan ücretsiz olarak faydalanabilecek. Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği yoksulluk sınırı altında geliri olan hanelerdeki işsizlerin genel sağlık sigortası katılım payını İBB olarak biz ödeyeceğiz” diye konuştu. İmamoğlu, sofra destek paketi, geçim destek paketi, eğitim destek paketi ve evlilik destek paketi ile de İstanbullulara destek olacağını söyledi.

İstanbul’daki mülteci sorununa da değinen İmamoğlu, “İstanbul’da 1 milyon civarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan insan yaşıyor. Resmi rakamlara göre, kayıtlı 547 bin Suriyeli göçmen var. İBB bünyesinde mülteciler birimi kuracağız. Sorunları net olarak tespit edeceğiz. Özellikle çocuk ve kadın mültecilere ilişkin sağlık, beslenme, istismar, gayrı insani barınma koşulları gibi akut sorunlarıyla ilgileneceğiz. Nihai olarak göçmenlerin kendi memleketlerine dönüşlerinin sağlanması için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

‘Kendi işiyle uğraşmalı’

Toplantının ardından soruları yanıtlayan İmamoğlu, gazetecilerin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul’da toplantılarını artırdığını anımsatarak “Cumhurbaşkanı’nın sahadan çekilmesini siz nasıl yorumluyorsunuz” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Siz ısrarla önümdeki rakip sayısını artırmak istiyorsunuz, ben de teke indirme çabası içindeyim. Ben seçimden önce, herkesi görevine davet etmiştim. Bu ülkenin cumhurbaşkanı, kendi işiyle uğraşsa; bakın ülkenin güvenlik sorunu var, dış politika sorunu var, ekonomi sorunu var; bakanlar bunlarla, kendi işleriyle uğraşsa.”