İstanbul'a ''İmamoğlu kuralları''

İBB Başkanlığı'na aynı yıl içinde ikinci kez seçilen Ekrem İmamoğlu, seçim öncesinde söz verdiği gibi İstanbullularla Saraçhane'de buluştu.

Mahşeri bir kalabalığa konuşan İmamoğlu, ''Şehrin her kesimine, insanlarına saygınlık kazandıracağız'' diyerek, şunları söyledi: ''Göreceksiniz başka bir mutluluk, sevgi, saygı ve huzur ortamı inşa edeceğiz. Bütün İstanbul'a sesleniyorum, bugün itibariyle trafikte korna çalmayacağız. Yolda giderken arabadan camdan dışarıya çöp atmayacağız. Yere çöp atmayacağız, atanları uyaracağız. İstanbul'u hep birlikte temiz tutacağız. Yaya geçidinde bir yaya gördüğünüzde ona araçlar ve şoförler yol verecek. Uygar bir şehir olacağız. Otobüste, metroda yaşlı bir hemşerimizi gördüğümüzde, hamileye, engelliye yol vereceğiz, yerimizi vereceğiz. Kibar İstanbullular olacağız, uygar İstanbullular olacağız bize yakışanı yapacağız.''