Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üçüncü kez partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıya katılan AKP’li milletvekillerinin, Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yaşadıkları zorlukları, sinema sanatçısı Şener Şen’in başrolünü üstlendiği, Nesli Çölgeçen’in yönettiği 1985 yapımı “Züğürt Ağa” filminden esinlenerek anlattıkları öğrenildi. Bazı milletvekillerinin Erdoğan’a “yeni sistemde özellikle bakanlara ve bakan yardımcılarına ulaşmakta zorluk çektiklerini” anlatırken, sisteme “Biz aslında sizi Meclis’te temsil ediyoruz ancak ‘Züğürt Ağa’ gibiyiz” eleştirisini yönelttikleri belirtildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü kez partisinin genel merkezinde 26 ilden 79 milletvekiliyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, milletvekillerinin bir önceki toplantılarda olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni parti oluşumlarıyla ilgili eleştirilerini Erdoğan’a ilettikleri kaydedildi.



Erdoğan’a destek

Eski bakan Ali Babacan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gibi isimlerin yeni parti kurma girişimlerinin gündeme geldiği toplantıda, milletvekillerinin “her ne olursa olsun Erdoğan’ın yanında olacaklarını söyledikleri” belirtildi. Milletvekillerinin Erdoğan’a, yeni parti kurmayı düşünen isimlerle ilgili “Bugün kendileri, ifade ettikleri her şeyi yapan isimler. Kibirse kibir, dışlamak ve dar kadro ile çalışmaksa çalışmak... Hepsi onlarda. Onlar, hep steril ortamda çalıştılar. Ülkenin önemli sorunlarıyla, diyelim bugünkü S-400 gibi önemli konularla ilgili, hiçbir bilgi veren açıklamada bulunmadılar. Riskli konularda da hiçbir değerlendirmelerini duymadık. Şu anda verilen mücadele emperyalist güçlere karşı verilen mücadeledir” dedikleri kaydedildi. Milletvekillerinin bu sözleri üzerine Erdoğan’ın, “Sizin içiniz rahat olsun, bu gruptan onlara destek çıkmaz” ifadelerini kullandığı belirtildi.



Bakanlar uyarılacak

Toplantıda, bazı milletvekillerinin de özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili eleştirilerde bulundukları ifade edildi. Milletvekillerinin Erdoğan’a, “yeni bakanlara ve bakan yardımcılarına ulaşmakta zorluk çektikleri, böylece seçim bölgelerinde, sahada sıkıntı yaşadıkları” eleştirisini yönelttikleri dile getirildi. Erdoğan’ın da milletvekillerinin bu eleştirilerine “Kabine toplantısında bakanlara bu konuda gerekli uyarıları yapacağım. Böyle bir durumu kabul etmemiz mümkün değil” yanıtını verdiği kaydedildi.

Toplantıda, milletvekillerinin, yeni sistemde yaşadıkları zorlukları “kuraklık nedeniyle topraklarını baraj yapmak isteyen politikacılara satmak zorunda kalan, kente yerleşen ve burada tutunamayan köy ağasının öyküsünü anlatan” Şener Şen’in başrolünü üstlendiği 1985 yapımı “Züğürt Ağa” filminden yola çıkarak da anlattıkları ifade edildi. Bazı milletvekillerinin Erdoğan’a, “Biz aslında sizi Meclis’te temsil ediyoruz ancak ‘Züğürt Ağa’ gibiyiz” eleştirisini yönelttiklerine dikkat çekildi.