Turizm ajansına rötuş



AKP’nin bir hafta önce apar topar Meclis gündemine getirdiği ve kamu kaynağı kullanılacak olmasına karşın Sayıştay denetimine ve Kamu İhale Yasası’na tabi olmadığı gerekçesiyle eleştirilerin odağı haline gelen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmasına yönelik yasa teklifinde geri adım atıldı.

Muhalefetin sert eleştirileri karşısında AKP, Meclis Genel Kurulu’nda verdiği önerge ile ajansı Sayıtay denetimine açtı. AKP’nin verdiği önergeyle ilgili maddeye “Denetim sonucunda düzenlenen bağımsız denetim raporları Sayıştay’a gönderilir. Sayıştay, münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu TBMM’ye sunar” ibaresi eklendi. Böylece ajansın Sayıştay’ca denetiminin yolu açıldı.

‘Yatırım’ da kalktı

Ayrıca teklifin ilk 6 maddesi önceki gün Genel Kurul’da kabul edilirken, bazı maddelerde de önergelerle değişiklik yapıldı. Yine teklifin birinci maddesinde yer alan ve muhalefetin tepki gösterdiği “Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmesi uygun ve gerekli görülen turizm yatırımlarının gerçekleştirilmesine” dair ibare, önerge ile teklif metninden çıkarıldı. Buna göre kurulacak ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda, Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasına, turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin strateji geliştirecek, “tanıtım faaliyetlerini” yürütecek. Ancak “yatırım faaliyetlerinde” bulunamayacak. Bununla birlikte kurulacak ajans, faaliyetleriyle ilgili yurtiçi ve yurtdışından da “hibe” alabilecek. Ajansın gelirleri ise genel bütçeden aktarılan tutarlardan, turizm paylarından, her türlü bağıştan, yardımlardan, ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden oluşacak. Ajansın gelirlerinin en az yüzde 85’i ülke turizminin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin, kalan kısmı ise diğer faaliyetlerin finansmanında kullanılacak.

Ajansın faaliyetleri için turizm işletme, tesis, kurum ve kuruluşlarından alınacak turizm payıyla ilgili AKP, verdiği önerge ile “kısmi geri adım attı.” Yeni düzenlemeyle alınacak pay oranları azaltıldı.