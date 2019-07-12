Esrarengiz İran uçağında ne vardı?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Aralık 2014’teki “İran’dan Türkiye’ye gelen Libya menşeli bir uçağın yüklü miktarda dolar taşıdığı” yönündeki ihbarı, 5 yıl sonra, önceki gün TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda milletvekillerine brifing veren İçişleri Bakanlığı yetkililerinin, dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin “Uçak’ta dolar yoktu, 19 ton sigara vardı. Mahmut Tanal’a şaka yapmışlar” şeklindeki açıklamasını yalanlamasıyla yeni bir boyut kazandı.



CHP’li Tanal’ın “İran’dan Türkiye’ye hiç uçakla sigara kaçakçılığı yapıldı mı? Yapıldıysa bu uçak Sabiha Gökçen Havaalanına mı indi?” sorusuna cevap veren Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren,“Şu anda hafıza ve bilgilerde, şu ana kadar yapılmış olan tetkiklerde bununla ilgili bir bilgiye rastlanılmadı. İlgili daire başkanlığımızdan almış olduğum bilgiyi size arz ettim” dedi.



TANAL’IN İHBARI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ



Yıl 2014. CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, 12 Aralık’ta İran’ın Ahwas kentinden kalkacak olan Libya menşeli Buraq Air firmasına ait bir uçağın, kivi beyan edip dolar cinsinden yüklü miktarda parayı Türkiye’ye kaçak olarak getireceği ihbarında bulundu. Tanal, uçağın bağlı olduğu firma isminden, kuyruk numarasından, ineceği havalimanına varıncaya kadar edindiği tüm bilgileri ALO 130, 136, 155 ihbar hatlarına, ilgili birimlere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirdi. Tanal’ın ihbarını basınla paylaşmasıyla olay kamuoyunun gündemine taşındı. Dolar yüklü esrarengiz uçak günlerce tartışıldı.



CANİKLİ: UÇAKTA SİGARA ÇIKTI, TANAL’A ŞAKA YAPMIŞLAR



CHP’li Tanal’ın yaptığı ihbarı araştırdıklarını belirterek basının karşısına geçen dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, “Uçakta 19 ton sigara bulunduğunu” savunmuş, “Tanal’a şaka yapmışlar”demişti.



Tanal’ın yaptığı resmi ihbar üzerine harekete geçtiklerini anlatan Canikli, oluşturdukları özel ekiplerin üç gün boyunca Sabiha Gökçen, Atatürk ve Esenboğa Havalimanı’nda beklediğini belirterek, “O şirketin tüm uçuşlarını mercek altına aldık. Tek bir uçak gelmedi. Araştırmayı genişletince şu ortaya çıktı. Bu uçak firmasının aynı kuyruk numaralı uçağının bu olaydan 6 gün önce yani 6 Aralık 2014’de Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptığını saptadık.

Uçak, transit sigara beyanında bulunmuş. Kargo manifestosu ve gümrük özet beyan formlarını inceledik. İran’dan gelip, İngiltere’ye 1302 kartonda olmak üzere 19 ton sigara beyan ettiği belirlenmiş. Bu beyanın incelenmesi ve gideceği ülke ile irtibat kurulması için uçak alıkonmuş. Yükü, antrepoya alınmış. Uçak hala işlemlerinin tamamlanması için Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bekliyor. İncelemenin sonunda sigara kargosunun menşei ülkeye geri gönderilmesine karar verilmesi muhtemel. Bundan anlaşılıyor ki, birileri Mahmut beye şaka yapmış. Bir haftadır, Türkiye’de bekletilen bu uçağın kuyruk numarasıyla işletmişler anlaşılan” ifadelerini kullanmıştı.



TANAL “BAKANA HODRİ MEYDAN” DEMİŞTİ



Bakan Canikli’nin açıklaması üzerine Meclis’te basın toplantısı düzenleyen CHP’li Mahmut Tanal, Canikli’nin açıklamasının gerçeği yansıtmadığını kaydetmişti. Tanal şunları söylemişti: “Kivi yüklü gösteriliyor, dolar yüklü ama şimdi de sigara yüklü gösteriliyor. Bakana hodri meydan, geceleyin 13 Aralık 2014 tarihinde saat 01.30-3.30 arasında Esenboğa uçuş kulesi telefon görüşmelerini açığa çıkarsınlar, kamuoyuna açıklasınlar. İran Ahwas kentinden havaalanına uçmak isteyen bir uçak, uçuş planı verdi. İkinci bir güncelleme ile uçuş planını iptal ettiler. Kargo uçağıyla ilgili bana bilgi verilmedi. Sonra kimliğimi söyledim, uçuş kulesinden bu uçak her zaman Başbakan'a eşya getirip götüren bir uçak olduğu söylendi. Bu sebeple kargo uçağıyla ilgili bilgiyi herkese veremeyiz dediler. El konulan uçak nasıl uçuş planı verebilir? Eğer beni uçuş kulesindeki memurlar tiye almışsa soruşturma açılsın. Benim uçuş kulesiyle görüşmelerim açıklansın.”



TANAL 5 YIL SONRA KOMİSYONDA BAKANLIĞA SORDU:

CANİKLİ’Yİ YALANLADILAR



Dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin “Uçakta dolar yoktu, sigara vardı” sözlerini ikna edici bulmayan ve olayın peşini bırakmayan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, tam 5 yıl sonra Canikli’nin gerçek dışı beyanda bulunduğunu ortaya çıkardı. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile ilgili bakanlık bürokratlarının TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerine verdiği brifing sırasında sigara kaçakçılığı bahsi geçince fırsatı kaçırmayan Tanal, devletin kayıtlarında İran’dan gelen uçakla yapılan herhangi bir sigara kaçakçılığı hadisesinin olup olmadığını sordu. Tanal’ın sorusunu cevaplayan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, böyle bir hadisenin yaşanmadığını vurguladı.



ESKİ BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NA DA İNANDIRICI GELMEDİ



Komisyon Başkanı, Ak Parti Bursa Milletvekili ve eski Bakan Hakan Çavuşoğlu da uçakla kaçak sigara ticareti yapmanın kâr amaçlı alışverişe, ticaret mantığına aykırı olduğunun altını çizdi. Sorusuna verilen cevabı değerlendiren CHP’li Tanal da Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın açıklamalarının birbiriyle çeliştiğine dikkat çekerek, 5 yıl önce ihbar ettiği, peşine düştüğü uçağın Türkiye’ye ne taşıdığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini kaydetti.



EMNİYET KAYITLARI SORGULANDI, CANİKLİ AÇIĞA DÜŞTÜ!



CHP’li Mahmut Tanal’ın İran’dan gelen uçak sorusu, verilen cevaplar ve yaşanan diyaloglar komisyon tutanaklarına şöyle yansıdı:





MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bir de kayıtlarda sigara kaçakçılığını söylediniz. Türkiye’den size yansıyan İran’dan Türkiye’ye hiç uçakla sigara kaçakçılığı yapıldı mı? Yapıldıysa bu uçak Sabiha Gökçen Havaalanına mı indi? Benim bilebildiğim kadarıyla sigara kaçakçılığı öyle uçakla yapılmaz, kara yoluyla yapılır çünkü pahalı bir şey. O uçakla böyle bir şey yapıldıysa bunun sonucu, mukadderatı ne oldu? “Hangi dönem oldu?” derseniz de bana –biraz ben de yardımcı olayım- ben 24’üncü Dönem milletvekiliydim, 24’üncü dönem oldu bu. Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.



MAHMUT TANAL (İstanbul) – Özür dilerim, bu sigara kaçakçılığı vardı Sayın Bakan…



EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ERHAN GÜLVEREN – Sigara kaçakçılığıyla ilgili, bu İran’dan kalkan uçak Sabiha Gökçen’e iniyor, uçakta toplu olarak sigara kaçakçılığı yapıldığına dair, şu anda hafıza ve bilgilerde, şu ana kadar yapılmış olan tetkiklerde bununla ilgili bir bilgiye rastlanılmadı, halen de araştırma devam ediyor. Öyle bir tespitimiz olduğu zaman tekrar size bildireceğiz.



MAHMUT TANAL (İstanbul) – Ulaştırma Bakanının (dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’yi kastediyor) açıklaması var “O uçakta sigara kaçakçılığı var.” diye.



EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ERHAN GÜLVEREN – Ulaştırma Bakanımızın (dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli) açıklamasıyla ilgili, ben ilgili daire başkanlığımızdan almış olduğum bilgiyi size arz ettim.



MAHMUT TANAL (İstanbul) – Özür dilerim. Ben uçağı takip ettim. Önce “Bu uçak dolar yüklü.” Dediler. Bana gelen ihbar üzerine Esenboğa Havaalanına gittim, Esenboğa Havaalanını dolaştık, nerede kaçırılabilir, ne olur vesaire, sonra kuleyle irtibata girişildi, uçak gelişi iptal edildi. İptal edilince ertesi gün peşine düştüm, bu sefer dediler ki “Uçak Sabiha Gökçen Havaalanına indi.” Demek ki herhâlde bizim peşlerine düştüğünü öğrenince kaçırdılar dedim, kalktım basın açıklaması yaptım. Basın açıklaması üzerine, o dönemin Ulaştırma Bakanı (dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli) açıklama yaptı. “Efendim, bunda dolar değil, sigara kaçakçılığıdır.” denildi. “Biz hangara çekmişiz bu uçağı, şu anda kontrolümüzde.” denildi. Ben onun üzerine şimdi size sordum.



BAŞKAN (HAKAN ÇAVUŞOĞLU) – Mahmut Bey, ben, şimdi, bir uçağın alabileceği sigara kapasitesiyle onun fiyatını hesaplamaya kalktığımda, o uçuşu karşılayacak bir…



MAHMUT TANAL (İstanbul) – İşte, ben de onu söylüyorum. Yani Ulaştırma Bakanıyla (Dönemin

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli) sizin açıklamalarınız çelişkili, şimdi iki bakanlığın fikirleri çok zıt oldu. Benim sizden istirhamım, güncel bir konu, yani bu uçak sigara kaçakçılığı mı yaptı, yoksa yurt dışından kara para anlamında para mı soktu, bu nedir? Teşekkür ediyorum.



CEVAP BEKLEYEN SORULAR



- Devletin kayıtlarında “Uçakla sigara kaçakçılığı” bilgisi bulunmuyorsa dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, hangi saiklerle “İran’dan gelen uçakta dolar yoktu, sigara vardı” açıklamasını yaptı?



- Canikli, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda alıkonulan Buraq Air firmasına ait uçağın gerçekte ne taşıdığını biliyor muydu?



- Dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Canikli, “Uçakta sigara vardı” açıklamasıyla hedef mi şaşırttı, yoksa bürokratlar Canikli’ye ‘şaka’ mı yaptı?



- O esrarengiz uçakta CHP’li Tanal’ın ihbarında belirttiği gibi dolar cinsi para mı vardı?



- İran’dan Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen uçağın akıbeti ne oldu? Uçağın taşıdığı kargo nereye aktarıldı?