Siyasete salgın arası

18 Mart 2020 Çarşamba, 06:00

Türkiye’de koronavirüs görülen vakaların sayısının günden güne artmasıyla birlikte siyasetin “baş döndüren” hızı da düştü. Siyasi partilerin birinci gündem maddesi artık koronavirüs. TBMM Genel Kurulu, dün AKP’nin “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Teklifi”nin görüşmeleri için toplandı. Ancak Meclis’in komisyon toplantıları iptal oldu. Daha önce yapılacağı duyurulan Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu toplantıları iptal edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Meclis’te yaptığı açıklamada, umreden dönen milletvekillerinin olduğu, bunların da “karantinadan kaçtığı” yönündeki iddiaları yalanlayarak “Mart ayının başından itibaren yurtdışına çıkan ve dönen 31 milletvekilimizin bilgisi var. Bunlar arasında umreye giden, dönen herhangi bir milletvekili yok. Hemen hemen tamamı Avrupa ülkelerinden dönmüş. Farklı siyasi partilerden var. Bununla ilgili olarak partilerimizin grup yönetimleriyle görüştüm. Arkadaşlarımız kendilerini 14 günlük süre içerisinde evlerinde karantinaya almış durumdalar” dedi. Şentop, Meclis çalışmalarına ara verilip verilmeyeceğine ilişkin de “Olabilir. Görüşmeye devam edilen bir kanun teklifi vardı. Onun bitimine kadar, en azından bu hafta bir çalışma olacak” dedi.