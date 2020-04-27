Siyasi rant peşindeler

27 Nisan 2020 Pazartesi, 06:00

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş ve üstü vatandaşların günde 3 saat dışarı çıkmasına yönelik uygulamanın AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında gündeme gelmesinin “siyasetin bilime müdahalesi algısını yaratacağına” işaret etti.

Öztrak, “Kimse bilim insanlarının sırtından siyaset devşirmeye çalışmamalı” dedi. CHP Sözcüsü Öztrak, salgınla mücadelede en önemli konunun güvenilirlik olduğunu belirterek “Güvenilirliği Bilim Kurulu sağlıyor.

Bilim Kurulu’nun kararları ve önerileriyle hareket edildiği zaman kamuoyunda böyle bir güven ortaya çıkıyor” görüşünü dile getirdi. Öztrak, 65 yaşa getirilen sınırlamanın esnetilmesine ilişkin bir kararın, Bilim Kurulu dışında olmasına yönelik şu değerlendirmeyi yaptı: “Açıkçası bu çok daha tehlikeli bir gidişe işaret ediyor. Maalesef şu an iktidar partisi salgından siyasi rant devşirmeye çalışıyor.”

65 yaş üstü yurttaşların sürekli evde bulunmalarının farklı sağlık sorunlarına neden olabileceği ve bu yaş grubunun sokağa nasıl çıkabileceği konularında bir süredir bilim insanları arasında tartışmaların yürütüldüğünü anımsatan Öztrak, şöyle konuştu: “Anlaşılan bu konu Bilim Kurulu’nda bir noktaya geldikten sonra AKP MYK’sine de sızdırılmış. Böyle bir karar alınabileceği ortaya çıkınca da 65 yaş üstündeki vatandaşlardan siyasi bir rant elde etmek istiyorlar. Bugüne kadar Türkiye’deki bilim insanları ile sağlık çalışanlarının başarısı ve milletimizin kısıtlamalara uyması sonucunda bir noktaya geldik. Bu nokta üzerinden bir parti çıkmış kendine siyasi rant devşirmeye çalışıyor. Bu son derece yanlış bir tutumdur.”

‘BİLİME MÜDAHALE OLUR’

Salgınla mücadelede henüz işin başında olunduğuna dikkat çeken Öztrak, koronavirüse karşı atılması gereken pek çok adım olduğuna işaret etti.

Öztrak, “Bu, ciddi bir güvensizliğin oluşmasına neden olur ve siyasetin bilime müdahale ettiği algısını yaratır” değerlendirmesinde bulundu.

Milletin zaten uygulanan kısıtlamalara çok büyük fedakârlıkla uyum sağladığını kaydeden Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “İktidarın vatandaşın ekonomik sorunlarına yaklaşımı son derece sığ ve yetersiz. Bu süreçte ekonomik desteğin dışında da çok ciddi beceriksizlik sergiledi. Şu anda ne 65 yaş üstündeki vatandaşlara kolonya verebildiler, ne de diğer vatandaşların maskelerini verdiler. Önce kendi üzerlerine düşen bu sorunları çözsünler. Kimse bilim insanlarının sırtından siyaset devşirmeye çalışmamalı. Bilim insanlarının dinlemeliler. Bilim insanların konuştuklarının bir siyasi partinin yönetim organına mal edilmesi son derece yakışıksız ve tehlikelidir.”