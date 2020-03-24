Sneijder'dan Terim ve Albayrak'a mesaj var
Sneijder, sosyal medya hesabından Terim ve Albayrak ile olan fotoğraflarını paylaşırken, "İmparator ve Büyük Başkan. Siz beraber çok savaşlar kazandınız, bir yenisi daha geliyor. Kalbim ve dualarım sizinle” ifadelerini ekledi.
Bir dönem Galatasaray’da forma giymiş olan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder,
korona virüs testleri pozitif çıkan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak için
geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Galatasaray’da bir dönem top koşturan ve Fatih Terim ile birlikte de çalışmış olan Wesley Sneijder, korona virüs testleri pozitif çıkan Teknik Direktör Fatih Terim ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Sneijder, sosyal medya hesabından Terim ve Albayrak ile olan fotoğraflarını paylaşırken, "İmparator ve Büyük Başkan. Siz beraber çok savaşlar kazandınız, bir yenisi daha geliyor. Kalbim ve dualarım sizinle” ifadelerini ekledi.
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